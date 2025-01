Comissário de direitos humanos da ONU insta a Rússia a parar com supostas execuções sumárias de prisioneiros de guerra ucranianos

Ele E O vice-alto comissário para os direitos humanos convocou na quarta-feira Rússia para parar o execuções sumárias de prisioneiros de guerra ucranianosdizendo que tais execuções “constituem uma crime de guerra“.

“Estou profundamente preocupado com o aumento significativo de alegações credíveis de execuções de militares ucranianos capturados pelas forças armadas russas. As execuções sumárias constituem um crime de guerra.” Nada Al Nashif disse no seu discurso sobre as conclusões do relatório periódico do Gabinete de Direitos Humanos sobre a situação dos direitos humanos na Ucrânia.

De acordo com Al-Nashif, o gabinete registou 62 execuções deste tipo em 19 incidentes distintos entre Setembro e Novembro e verificou cinco destes incidentes.

“Apelo às autoridades russas para que parem com as execuções sumárias de prisioneiros de guerra ucranianos, condenem tais atos e processem os responsáveis”, disse ele. “Exorto as autoridades de ambos os lados (Rússia e Ucrânia) a tomarem medidas imediatas para acabar com o uso da tortura contra prisioneiros de guerra e processar os responsáveis”.

Ele também instou Moscou a cumprir as suas obrigações sob o direito internacional humanitário e de direitos humanos no território da Ucrânia que ocupa.

Relativamente ao progresso rumo a uma resolução pacífica, o comissário disse que o processo permanece “ilusório” à medida que o terceiro ano da guerra se aproxima e uma “perigosa escalada de hostilidades” permanece à vista.

“Na verdade, Setembro marcou o maior número de vítimas civis desde Julho de 2022”, disse ele. “Isto é confirmado no último relatório do Gabinete que publicámos para o período de 1 de Setembro a 30 de Novembro do ano passado, que documenta violações flagrantes contínuas e crescentes do direito internacional dos direitos humanos e violações graves do direito humanitário, incluindo possíveis crimes de guerra.”