Na noite de 4 de fevereiro, o exército russo enfrentou o bloqueio dos terminais de satélite pela SpaceX SpaceX, Ilona Mask, disseram comissários militares russos. Atenção à publicação deles Eu o virei Autor do canal do Telegram “na frente Zzzzzzzpapapa sem alterações”, jornalista e escritor Ivan Filippov.

Um dos primeiros a reportar a bloquear a “Comissão Militar do Círculo Tatyan” e o romance Saponkov. De acordo com Saponkov, “cerca de 10% de todos os terminais foram bloqueados por toda a frente”. O autor do Z-Canala “Dustilok of the Designer”, por sua vez, escreveu que “de repente havia muitas placas, mas não todas”.

Em que a região do Exército Russo encontrou o bloqueio do terminal Starlink, não se aplica.

O Starlink é um sistema de satélite global que está em andamento desde 2019. Ele foi projetado para fornecer acesso de satélite à Internet com altas velocidades em locais com conexão não confiável ou cara. O Starlink Satellite está usando ativamente o Exército Militar Ucraniano – a SpaceX forneceu essa tecnologia Kiyava nos primeiros dias de invasão total da Federação Russa. O exército russo usa em territórios ocupados da Ucrânia, os terminais Starlink adquiridos no mercado negro.

A Rússia está cada vez mais violando o trabalho de Starlinka na Ucrânia, escreve o New York Times Antes da ofensiva na região de Karkiv, o Exército da Federação Russa lançou fundos fortes para impedir a interferência na rede das redes da web