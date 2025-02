Comitê Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) Harjinder Singh Dhami renuncia na terra moral: a crise de Akali dal se aprofunda, o corpo de Sij Chif Harjins Dhami Nesins

Harjinder Singh Dhami, presidente do Comitê Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC), uma organização responsável pela administração de Gurdwaras na Índia, renunciou a sua posição na segunda -feira, citando terras morais.

A renúncia de Dhami segue fortes críticas à Akal Takht Jathedar Giani Raghbir Singh pela recente demissão do SGPC de Giani Harpreet Singh como o Jathedar (líder) de Takht Sri Damdama Sahib.

Referindo -se a uma publicação no Facebook de 13 de fevereiro por Jathedar Raghbir Singh, ele disse: “A remoção de Giani Harpreet Singh foi muito condenável e infeliz”.

Dhami disse que permaneceu comprometido com Akal Takht, a maior autoridade temporal dos SIJs.

O painel executivo da SGPC eliminou Giani Harpreet Singh de seu papel como Jathedar nas funções do Akal Takht em 10 de fevereiro, após acusações de má conduta. As acusações, feitas pelo ex -irmão – -LAW de Singh, Gurreet Singh, foram investigadas por um painel de investigação de três membros. Apesar dos protestos de três membros do painel executivo, o relatório levou à demissão de Singh.

Singh, no entanto, descartou as acusações, chamando -as de “tentativa de assassinar personagens”.

“As acusações contra mim não foram nada além de uma tentativa de assassinar personagens”, disse Singh à Índia hoje. “O crucial a ter em mente é que o Comitê Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) já havia investigado essas acusações em 2008. Um comitê foi formado, e eu, junto com minha família, amigos, colegas e vizinhos, foi questionado. O resultado. Eu estava autorizado a todas as acusações “, acrescentou Singh.

Ele também questionou a decisão do SGPC, afirmando: “Após a minha autorização, fui nomeado como o Takht Damdama Sahib Jathedar e até devido à posição de ator Jathed de Akal Takht. É lógico questionar se o SGPC teria me oferecido papéis tão prestigiados se tivessem encontrado um toque de verdade nessas acusações. A resposta é óbvia.

Após a renúncia de Dhami, Singh se voltou para as redes sociais para expressar sua decepção, escrevendo: “S. A renúncia de Harjinder Singh Dhami é triste. No Shiromani Akali Dal, cinco ou sete líderes, que não têm o conhecimento das tradições e do rótulo perpétuo, estão diluindo as instituições pantéticas para cumprir suas ambições pessoais e manter a política de um indivíduo em particular.

Singh também afirmou que aqueles que representam o pensamento pantérico são eliminados por humilhação ou pressionados a se separarem. “Oh Akal Purakh Ji! Mantenha sua mão misericordiosa nas instituições do seu Guru Panth ”, acrescentou.