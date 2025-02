Como a história do varejo de Jonathan Simkhai influenciou sua carreira

Bem-vindo O Quem o que usa podcast. Considere-o como sua linha direta para criadores, estilistas, especialistas em beleza, editores e sabores dos fabricantes que moldam o mundo da moda e do beco fino. Assine O Quem o que usa podcast sobre Podcasts da Apple E Spotify .

Designer Jonathan Simkhai sempre foi fascinado pela moda. Quando Simkhai era criança, ele começou a trabalhar em um passeio de tricô. “Na verdade, comecei a trabalhar em uma loja de tricô aos 12 anos”, disse Simkhai. “Não era como um trabalho de verdade, mas um dos meus vizinhos tinha uma fábrica de suéteres não muito longe da casa em que eu cresci”. Simkhai continuou trabalhando em uma loja e expandiu sua experiência de varejo para compras e merchandising. “Ao longo dos anos, continuei trabalhando nesta loja e continuei a ter uma boa lista de clientes, mas também trabalhando do lado da compra, o visual de merchandising”, disse Simkhai.

Para o último episódio de O podcast Who What WhatSimkhai compartilha como sua experiência de vendas no varejo influenciou a maneira como ele pensa em sua própria gravadora, o que esperar de sua próxima coleção e muito mais.

Para extratos da conversa, role abaixo.

Eu adoraria se você pudesse mergulhar em algumas de suas primeiras memórias de moda. Como você começou a trabalhar no setor na adolescência?

Na verdade, comecei a trabalhar em uma loja de tricô aos 12 anos. Não era como um trabalho real, mas um dos meus vizinhos tinha uma fábrica de suéter não muito longe da casa em que eu cresci. Eu estava tão intrigado e ainda tão fascinado pela moda. Eu gostei muito. Acabei de fazer muitas perguntas a ele e, um dia, ele disse: “Ei, você quer ir comigo no domingo?” Nós transformamos um dos quartos da fábrica em uma saída, então ele se ofereceu para me trazer com ele. Eu amei pessoas que abriram caixas e mostraram coisas diferentes e escolher as coisas. Sempre foi uma interação tão divertida e ver como as pessoas ficariam tão empolgadas quando encontraram algo que amavam.

A partir daí, continuei trabalhando em uma loja. Eu provavelmente tinha 14 ou 15 anos na época. Comecei a trabalhar como uma aquisição de ações responsáveis ​​pelas costas e a colocar as coisas de volta depois que as pessoas as tentaram e reconstituíram o solo à medida que os tamanhos eram vendidos. Um dia, eu estava andando enchendo alguma coisa, e um cliente veio até mim e eu disse a mim mesmo: “Ei, você tem do meu tamanho? Estou procurando por isso e aquilo”. Fiquei tão empolgado porque alguém queria que eu o ajudasse a encontrar o que estava procurando. Acabei tendo uma boa conexão com este cliente e estabelecei um relacionamento com eles. Foi assim que comecei a estilizar e trabalhar com as pessoas.

Ao longo dos anos, continuei a trabalhar nesta loja e continuei a ter uma boa lista de clientes, mas também para trabalhar no lado da compra, merchandising visual. Foi realmente minha primeira introdução na moda.

Você finalmente lançou sua marca homônima em 2010. Você também renomeou Jonathan Simkhai em Simkhai em 2023. Conte -me sobre sua decisão de renomear após 13 anos.

Quando comecei a marca, éramos apenas eu e algumas pessoas na hora que me deram algumas horas por semana. (Eles estavam indo) deixar seus empregos em tempo integral e me ajudar no começo. Fui realmente eu e uma pequena ajuda aqui e ali. À medida que a empresa crescia e a marca crescia, não era mais apenas sobre mim. Era a família e todos os que se reuniram para dar vida a essa visão e levar este produto ao nosso cliente. Eu realmente queria me retirar de mim mesmo e fazer tudo na família Simkhai. A equipe é tão dedicada e tão trabalhadora e realmente compartilha a paixão que tenho que criar e, enquanto continuamos a crescer, para entrar em mais regiões internacionais e outros idiomas. (I) Eu queria consolidar o nome da marca para que seja mais fácil de articular e mais fácil de dizer. Ainda não é o mais fácil de dizer, mas mantê -lo curto ajuda definitivamente.

Sem dar muito, há algo que você está particularmente empolgado com a apresentação desta coleção?

Estou realmente animado por tricotar. Há um desenvolvimento muito bonito (in) em tricot-tricottthe, que é realmente bonito e arejado, mas também muito quente, delicioso e com altas roupas de malha … e enfeites muito bonitos. (Há também) lindas peças de roupas noturnas.

Eu adoraria saber mais sobre como seu histórico de varejo e suas interações com os compradores estavam treinando para entender o que seus clientes desejam.

Eu diria que realmente gosto de estar nas lojas e com os clientes tanto quanto estar no workshop. Eles lideram ou realmente inspiram idéias, e simplesmente estarem com eles e vendo como reagem para colocar algo pela primeira vez, é tão revelador.

Simkhai Aldina Rogue Maxi

Quando entendo as peças, penso nas pessoas que conheci na loja e, de certa forma, crie essas versões de “Isso é para esse tipo de cliente – é para esse tipo de cliente”. Ter essa conexão pessoal e ser capaz de conceber para alguém, a pessoa que você pensou que gostaria que algo não acabasse amando -o, mas a idéia dessa pessoa poderia se traduzir em outra pessoa.

Simkhai Kenny Bubble Mini vestido de mangas curtas

Eu acho que realmente pensando no que eles precisam e realmente pensar em suas vidas e em seu lugar, o que eles fazem, onde viajam … é tão importante. Eu acho que estar com eles e passar um tempo com eles é realmente a única maneira de entender isso.

Simkhai Alice Top com um ombro de cetim drapeado

Simkhai ARIA Mini Leopard Chefl Heir Sag

Esta entrevista foi publicada e condensada para mais clareza.