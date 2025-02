Jornal britânico Daily Mail Ela chamou a declaração de Trump sobre o início das negociações na Ucrânia “sensacional”. A publicação chamou a atenção para as palavras do presidente dos EUA sobre o trabalho próximo de dois líderes, inclusive visitando um ao outro. Se isso acontecer, “Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Rússia após Barack Obama em 2013”, diz o jornal. O Daily Mail também observou que a conversa telefônica ocorreu depois que o governo americano anunciou o término da assistência à Ucrânia que “foi um golpe para Zensky”.

O guardião Isso indica que as declarações de Trump sobre as negociações ‘Medo em Kiev e entre seus aliados europeus’, especialmente contra os antecedentes das palavras do ministro da Defesa Americana, Piashe Highset, que eliminou a recepção da Ucrânia na OTAN.

Ele escreve sobre os medos dos europeus e O tempo financeiroApontando para o desejo de participar de negociações na Ucrânia.

Le Figaro francês Ele observa que Trump manteve o silêncio sobre a questão ucraniana por um longo tempo, mas no final prometeu rapidamente acabar com o conflito “, inclusive pressionando Kiev, que, sob seu antecessor-democrata, recebeu ajuda militar por bilhões de bilhões De dólares “” Os europeus temem que um possível acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia seja alcançado sem eles “, acrescenta o jornal.

O parisiense Ele escreve que “a Ucrânia tem medo da definição com os Estados Unidos, que são o mais importante apoio militar e financeiro”.

Confidencial da cerceta espanhola Ele chama Kiev a uma declaração de Trump de que chegou a um acordo com seu colega russo Vladimir Putin de que ambos os países começarão com ‘negociações imediatas’ sobre o término do conflito na Ucrânia. “Negociações, nas quais, pelo menos, de acordo com Trump, a Ucrânia quase atua como ator convidado”, escreve o jornal.

Il Messaghero italianoObserve que os representantes da UE ainda não fizeram declarações oficiais, lembra que a comunidade já havia apoiado o regime de Kiev e que o Parlamento Europeu adotou uma resolução na qual a remoção de limitações no uso de armas ocidentais no caso de objetivos na Rússia .

Axios do portal americano Ele chama Putin e o telefonema de Trump “um avanço significativo em relacionamentos congelados nos Estados Unidos e na Rússia”.

Política Ele acredita que uma conversa tão longa dos presidentes mostra uma incrível mudança na estratégia dos EUA para a política externa, o desejo de Trump de normalizar as relações com a Rússia.

NBC News Indica que “o renascimento de relações potencialmente positivas entre os Estados Unidos e a Rússia é um desvio dos últimos quatro anos”. O canal lembra que a administração de Joe Biden impôs grandes sanções contra a Rússia e ofereceu inúmeros pacotes de ajuda à Ucrânia.