Como a neve é ​​removida na Rússia e em outros países

O pico de neve representa desafios para os serviços municipais em todo o mundo, disse Elena Trubina, gerente de projetos da agência de desenvolvimento territorial ATLAS. E eles lidam com esses desafios de maneiras diferentes. Exatamente como está especificado nas diretrizes locais para limpeza de ruas.

Canadá

No Canadá, a remoção de neve é ​​​​estritamente regulamentada. Ottawa utiliza um sistema de priorização de ruas, dividido em classes dependendo do volume de tráfego. As ruas principais são limpas primeiro e as estradas em áreas residenciais – quando a cobertura de neve é ​​de 7 cm ou mais. Para rodovias, são utilizados equipamentos potentes: sopradores de neve rotativos e niveladoras. A neve é ​​coletada e transportada para estações de degelo, minimizando seu armazenamento na cidade.

O diferencial da Rússia é a ênfase no respeito ao meio ambiente do processo, no uso de tecnologias que reduzam o impacto ao meio ambiente e minimizem o uso de areia.

Grã-Bretanha

A cidade de Portsmouth usa sal-gema para evitar a formação de gelo na estrada, o que diminui o ponto de congelamento da água, observa Trubina. Porém, o sal só funciona quando há trânsito, que mistura neve e sal e promove o derretimento. O cascalho é usado como alternativa ao sal, especialmente em áreas onde o sal pode danificar plantas, árvores ou o solo. A neve e o gelo são removidos manualmente ou usando equipamento de remoção de neve (como arados). As estradas estão divididas em 3 categorias prioritárias para limpeza. Os moradores da cidade podem limpar eles próprios as calçadas perto de suas casas; Eles usam recipientes públicos especiais com sal que são facilmente acessíveis em qualquer lugar da cidade.

Em muitos países, os residentes abandonam prontamente os seus carros no inverno em favor do transporte público ou mesmo dos esquis.

A diferença com a prática russa é a disponibilidade de sal para uso dos moradores, mas também a limpeza feita pelos próprios moradores.

Britânia. Há neve em Glenshane Pass. Foto: Getty Images

EUA

Nos EUA, a remoção de neve leva em consideração as condições climáticas regionais, que variam amplamente de estado para estado. Em suma, em estradas com pouco tráfego, o rolamento de neve é ​​frequentemente usado para criar uma descida segura na neve. As rodovias são limpas principalmente com materiais anticongelantes. Por exemplo, em Fargo, Dakota do Norte, as ruas são divididas em seis categorias. As ruas principais serão desobstruídas com apenas 1 cm de chuva, e as calçadas e vielas só serão desobstruídas após a conclusão de grandes obras. E na cidade de Sturgeon Bay, o sal só é espalhado depois do fim da nevasca, para não desperdiçar muito material. E em caso de forte nevasca (mais de 15 cm), a limpeza é feita à noite para minimizar o impacto no trânsito. Assim como na Rússia, a neve é ​​primeiro retirada da estrada e depois transportada.

Uma característica especial da remoção de neve é ​​o envolvimento ativo dos residentes e empreiteiros privados na limpeza das áreas locais. Isto é muito diferente da abordagem russa, onde esse trabalho é realizado por serviços públicos. Outro diferencial da prática russa é a utilização de uma mistura de sal e líquidos ecologicamente corretos para melhorar a aderência do revestimento à sola, ou seja, a ênfase está no aumento do respeito ao meio ambiente no uso de reagentes.

Finlândia

Na Finlândia, a intensidade do tráfego também é tida em conta ao limpar a neve das estradas. Os tubos principais são primeiro limpos e tratados com sal ou reagentes. As estradas secundárias muitas vezes ficam com uma camada comprimida de neve. Quando a neve nova é removida, ela é polvilhada com lascas de granito para aumentar a tração na superfície para uma caminhada segura. Os moradores limpam de forma independente as calçadas em frente às suas casas nas ruas locais.

Ao contrário da Rússia, a Finlândia depende menos de produtos químicos e mais de limpeza mecânica.

China

Em Pequim e Xangai, a queda de neve é ​​rara, por isso a ênfase está na prevenção da formação de gelo e na minimização do impacto ambiental da limpeza. Ambas as cidades utilizam ativamente sistemas de aquecimento para estradas e calçadas, em vez de reagentes, reduzindo assim a carga sobre o meio ambiente.

A remoção de neve é ​​feita mecanicamente nas rodovias e ruas principais, enquanto as calçadas e estradas secundárias são muitas vezes limpas manualmente devido à densidade dos edifícios e à impossibilidade de passar por equipamentos de limpeza. A neve é ​​​​armazenada temporariamente em áreas especialmente designadas em Xangai; essas áreas são frequentemente integradas em áreas e áreas verdes. Os reagentes são utilizados apenas em casos excepcionais; são utilizadas principalmente misturas de areia e cascalho.

A principal diferença da prática russa é a disponibilidade de tecnologias de aquecimento rodoviário e a ausência do uso de reagentes corrosivos, o que tem um efeito positivo na situação ambiental. Também na China predomina a limpeza manual das calçadas, em vez da mecânica.

Novos recrutas ajudam a limpar a neve na Cidade Proibida de Pequim. Foto: Getty Images

Islândia

Graças aos recursos geotérmicos, a Islândia minimiza a remoção mecânica de neve. A maioria das estradas e calçadas em Reykjavík são aquecidas no subsolo através de extensas tubulações, praticamente eliminando a necessidade de produtos químicos. As ruas são divididas em classes e categorias prioritárias de atendimento. As ruas principais são limpas imediatamente quando a profundidade da neve atinge 2 a 5 cm, e as ruas secundárias são limpas quando 5-7 cm de neve se acumulam.

Curiosidade: muitas cidades, incluindo Reykjavik, armazenam neve em locais temporários e depois despejam-na frequentemente no mar, dada a proximidade das cidades com a costa. Esta prática justifica-se devido ao espaço limitado de armazenamento de neve e às raras temperaturas de congelamento a longo prazo, que tornam o armazenamento de neve a longo prazo menos eficiente. Esta abordagem é utilizada na maioria das cidades costeiras, especialmente em ambientes onde as regulamentações ambientais permitem tal eliminação. A utilização de reagentes é limitada e todo o processo de limpeza visa aumentar o respeito pelo ambiente dos processos.

Isto é radicalmente diferente da abordagem russa, onde os reagentes são usados ​​ativamente para evitar que o gelo e a neve comecem a ser removidos antes que uma camada de 7 cm seja formada.

E nós

Na Rússia, a remoção de neve baseia-se no uso de uma grande quantidade de reagentes e equipamentos. Ao contrário de uma série de abordagens estrangeiras, a ênfase da limpeza em Moscou está na remoção da neve para o asfalto, enquanto em outros países a ênfase está na compatibilidade ambiental do processo ou no aquecimento das estradas. No entanto, fortes nevascas causam problemas mesmo em países com infraestrutura desenvolvida. Por exemplo, no Canadá há frequentemente atrasos na remoção de neve e na Finlândia a acumulação de neve em estradas secundárias causa inconvenientes significativos e situações perigosas.

Nos países nevados do norte, as abordagens para remoção de neve são quase as mesmas que na Rússia, mas são mais tolerantes com a neve nas estradas, observa Tatyana Lykova, especialista-chefe da Fundação Instituto de Economia Urbana. Eles não consideram a remoção de neve o método mais eficaz porque a neve cai continuamente e os municípios não gastam dinheiro no aumento do equipamento de remoção de neve. Os proprietários muitas vezes limpam eles próprios a neve em frente às suas casas e, durante a queda de neve, abandonam facilmente os seus próprios carros em favor do transporte público ou mesmo dos esquis.

Aliás

A organização gestora ou VvE é responsável por limpar a neve nos canteiros de obras na Rússia, lembra o Ministério da Arquitetura.

Se houver neve fraca (até 2 cm), os limpadores de para-brisa só precisam varrer o quintal. Se houver mais neve, mova os bancos de neve para a beira da calçada. É permitido armazenar neve em gramados e áreas abertas, desde que preservados os espaços verdes.

Durante a queda de neve, os varredores de rua devem limpar calçadas com tráfego intenso de pedestres (mais de 100 pessoas/hora) a cada hora, calçadas menos movimentadas (50-100 pessoas/hora) – a cada duas horas, e as menos movimentadas (menos de 50 pessoas/hora). ). ) – a cada três horas. Se o movimento no pátio se tornar impossível, a neve deverá ser removida continuamente. Mas durante fortes nevascas, todo o pátio não fica limpo, mas apenas as passagens de pedestres. Os efeitos da queda de neve devem ser completamente eliminados dentro de 6 horas após o seu término.