Isso é realmente verdadeiro e o que acontece que os desenvolvedores domésticos de colaboração melhor e mais produtiva com as indústrias ajudarão a descobrir o estudo de Ultimatek, tecnologias positivas e Waterman com o apoio da Associação de Tecnologias de Computador e Informação e do Ministério da Indústria e Comércio Da Federação Russa. Os resultados deste trabalho “RG” foram contados por Pavel Putopin, diretor geral de um dos maiores integradores de soluções digitais russas para a indústria.

Até onde eu sei, este é o primeiro estudo de escala tão grande do mercado russo do ACS TP. Isso permitiu a situação na dinâmica?

Trapeshin Pavel: Sim, os dados que coletamos cobrem o período de 2019 a 2024. Por cinco anos, o mercado mais que dobrou. Mas é claro que a situação mudou dramaticamente desde 2022. Em 2023, o mercado russo da ACS do TP cresceu 88 %, embora ainda não tenha sido encontrado no nível de 2021. E, de acordo com os resultados de 2024, ele atingiu 124 bilhões de rublos, em um ano em 49,7 %.

Quais são as tendências mais impressionantes?

Mais de 30 % das empresas industriais já usam controladores industriais domésticos

Trapeshin Pavel: Tentamos avaliar completamente o que está acontecendo com o ACS russo do TP em termos de substituição de importação e segurança cibernética, para entender se os consumidores perceberam que a necessidade de mudar para produtos russos, para descobrir seus pedidos. Esclarecerei imediatamente: estamos falando de grandes empresas – foi ele quem realmente entrou no monstro.

A mudança mais impressionante foi, obviamente, que grandes atores estrangeiros se especializam em decisões para a indústria, ou deixaram nosso mercado ou reduziram bastante a presença nisso. É por isso que as coisas tiveram que ativar a transição para produtos russos. Segundo o estudo, cerca de 70 % das empresas industriais do país têm experiência na introdução de ACS domésticos TP. Mas os mecanismos de crescimento mais importantes foram grandes projetos industriais – a construção de novas e modernização das indústrias existentes, bem como um aumento na parcela de serviços integrados (principalmente engenharia).

Quais indústrias na Rússia já passaram nesse caminho e o que o maior potencial de automação tem?

Trapeshin Pavel: No final de 2024, a ACS do TP já havia introduzido uma média de 79 % das empresas de produção e 93,5 minas da indústria de minas. O maior nível de penetração de tais soluções na produção de gás é 100 %, o mais baixo é 66 – no processamento de madeira. Entre as indústrias com um grande potencial, eu chamaria a indústria farmacêutica, bem como a produção de produtos de metal.

Deve ficar claro que a digitalização como tal é um processo sem fim. Todas as novas soluções aparecem que tornam a produção mais eficaz. As redes neurais podem, por exemplo, organizar a qualidade dos produtos, muitas fábricas já têm robôs industriais, carregadores não tripulados, caminhões basculantes e assim por diante. Portanto, pelo fato de a introdução do ACS TP atingir 100 % no complexo de combustível e energia, não se segue que não temos nada a fazer nesse setor.

Como a substituição de importação se move no campo do APS TP?

Trapeshin Pavel: No início de 2025, a parcela das decisões russas como um todo no mercado foi de 25-27 %. A substituição de importação mais eficaz está no setor de petróleo e gás, há a parcela do ACC do TP de origem russa – mais de 30 %. Os metalurgistas têm os menos avançados – seu indicador não é superior a 5 %. Nesse setor, houve historicamente uma penetração muito alta dos produtos da Siemens, que atualmente ocupam cerca de 50 % em metalurgia, produção de veículos, processamento de madeira. Outros jogadores estrangeiros mantêm uma participação significativa no mercado russo: Schneider Electris, Omron, Mitsubishi, Allen Bradley, ABB.

No entanto, nosso estudo mostrou que os consumidores entram em contato com fornecedores russos com mais frequência, por exemplo, em termos de PLC (controladores industriais), mais de 30 % das empresas industriais usam todas as suas decisões.

Quão competitivos são os produtos domésticos?

Trapeshin Pavel: Os representantes das empresas explicaram por que nem sempre tomam uma escolha para as decisões russas. Assim, 62 % dos entrevistados apontaram para o atraso dos produtos domésticos, de acordo com as especificações técnicas, 14 % estão insatisfeitos com a qualidade dos serviços, o mesmo número de entrevistados culpam a confiabilidade insuficiente das soluções russas, a presença de “Raw” técnico e componentes de software. Um fator importante é o alto preço.

Muitas empresas recentemente assumiram e instalaram software e equipamento estrangeiros e continuaram a usá -las até agora.

Trapeshin Pavel: Você pode usá -lo, mas comprar novas licenças e receber apoio das decisões tomadas anteriormente, não funcionará mais. No entanto, muitas empresas continuam a comprar os mesmos controladores de acordo com diferentes esquemas cinzentos, a fim de atualizar independentemente os sistemas. Mas deve ficar claro que, neste caso, você não apenas perde a possibilidade de adquirir novas funções, mas também para combater outros produtos modernos. Quero dizer SUutp – um sistema de gerenciamento avançado de processos tecnológicos, esse já é um tipo de máquina de direção para equipamentos industriais.

Alguns consumidores mudaram para o ACS TP de países amigáveis, principalmente da China. A propósito, sob o último, os mesmos metalurgistas que implementam grandes projetos de investimento com a participação de contratados chineses: suas empresas de engenharia geralmente ganham competições na Rússia por causa do preço baixo e do fato de que mais dinheiro “longo” pode ser obtido no Prc. Mas, em geral, a parcela de equipamentos e software chineses no momento no mercado dos APs da Rússia TP não é superior a 5 %.

Quais consumidores de risco de sistemas importados?

Trapeshin Pavel: Não desenvolverei a declaração sobre a necessidade de proteger a infraestrutura crítica, é claro. Embora a cybehrose em termos de ACS TP não seja muito grande, porque geralmente são sistemas locais – eles estão em uma rede protegida. Mas ainda há todo um bloco de riscos relacionados a fatores operacionais: a complexidade dos pagamentos a contrapartes estrangeiras, a ameaça de sanções secundárias, dificuldades na logística e outros.

Como acelerar a substituição de importação no setor de promatomáticos?

Trapeshin Pavel: Sou do integrador industrial para criar players complexos ou alianças tecnológicas que podem assumir um ciclo completo de implementação e suporte da tecnologia. Estou certo de que a presença de um centro de competências na Rússia protegerá os interesses da indústria doméstica. Um exemplo dessas alianças pode ser nosso acordo com a empresa Relab (parte do Grupo de Empresas PRESOFT-Sistema): Juntos, assumimos as funções de desenvolver e promover decisões industriais especializadas dos APs do TP para empresas da mineração e complexo metalúrgico.

Além disso, hoje há um enorme exército de especialistas na ACS de engenheiros e programadores de TP que sempre operavam produtos estrangeiros. Se essas dezenas de milhares de especialistas começarem a trabalhar de mãos dadas com os desenvolvedores de sistemas russos para lançá -los em casa o mais rápido e com sucesso possível, o resultado será muitas vezes mais rápido.