Como Bill Gates, ele também deveria 80 horas por semana? Verifique as reações dos usuários da Internet: ‘Pessoas normais deveriam …’

A nova memória de Bill Gates, Código -fonte Ele detalha sua viagem de infância à co -fundação da Microsoft em 1975. Gates descreve o trabalho em 80 horas, codificando software e temem constantemente que qualquer erro possa pôr em risco o sucesso da Microsoft.

Ele admitiu que, por anos, sentiu que estava “um erro longe do fracasso”.

Não é a primeira vez que o exemplo é lançado que Bill Gates trabalha longas horas. Uma discussão antiga do Reddit de 2021 se perguntou se o ex -CEO da Microsoft era sincero em trabalhar mais de 14 horas por dia.

A discussão do Reddit sobre a ética de trabalho de Bill Gates em seus 20 anos causou reações mistas. Alguns usuários duvidavam de suas declarações, suspeitando que pudessem exagerar sua dedicação a parecer excepcional.

“Nem todas as pessoas trabalham da mesma maneira. Para alguém muito motivado e com objetivos muito específicos, como Bill Gates, pode ter sido difícil até pensar em fazer mais para trabalhar. Sim, as pessoas normais devem equilibrar seu trabalho e tempo livre, mas algumas pessoas só querem trabalhar tão mal ”, disse um usuário.