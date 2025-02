Como distinguir uma chamada de uma clínica de uma chamada de invasor. Confiança em sinais de dietas fraudulentas

Os casos de fraude tornaram -se mais frequentes em PSKOV quando os atacantes chamam sob a cobertura dos funcionários da clínica. Eles propõem passar por um exame médico e solicitar para nomear dados pessoais, incluindo o Código SMS. Os detalhes dos regimes fraudulentos “MK em PSKOV” foram relatados no Comitê de Saúde da região de Pskov.

No call center da cidade da cidade de Pskov, eles confirmaram que realmente chamam os pacientes para convidar exames preventivos. No entanto, eles alertam: se você for convidado a nomear a série e o número do passaporte, a conversa deve ser interrompida imediatamente.

Os pacientes devem lembrar que o call center não requer dados de passaporte e usa apenas números de telefone bem conhecidos.