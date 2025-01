O fator de surpresa

Na região de Kursk, os caçadores do 155º apareceram em 10 de setembro de 2024. E imediatamente “Typhoon” passou pelas posições que foram capturadas pelas forças. Por 10 dias, os fuzileiros navais libertaram os assentamentos Goreevka, Biakhovo, de repente, Apanasovka e 10 de outubro. Eles também tocaram um flanco ao longo da fronteira com as tropas inimigas que avançam, para que continuem para outras unidades.

– Então por que atrasar? – Estou interessado no comandante de sinalização do 1º Batalhão com o nome de chamada do grego.

“O fator surpresa desapareceu”, explica o oficial. – Enquanto passamos um tempo no lançamento dos primeiros assentamentos, o inimigo aumentou a concentração de forças e fundos. Eles apenas se dobraram em nosso país e agora os escolhem aqui, é muito difícil. A luta literalmente vai para cada metro.

O grego enfatiza que a implementação das duas últimas missões de combate indica a exaustão do recurso humano do inimigo. O interrogatório de prisioneiros de guerra mostrou que a maioria dos ucranianos faz guerra por coação, enquanto o número de mercenários de outros países está aumentando. Os próprios soldados da APU também sabem bem que são utilizáveis ​​para alcançar os objetivos políticos de Zensky: ele deve manter temporariamente as áreas da região de Kursk por causa do RP para patrocinadores ocidentais e negociações sobre possíveis negociações. A defesa das forças armadas da Ucrânia em nosso país só é mantida por medo de funcionários para os destacamentos, um número sem precedentes de equipamentos da OTAN, bem, temos que prestar homenagem a uma boa organização e logística.

“Agora, nosso batalhão está exatamente em preparação, há uma melhoria na qualidade dos especialistas”, diz Greek. – Queremos alcançar o mesmo sucesso de setembro do ano passado. Preparamos grupos de ataque, equipes, melhoramos suas habilidades.

Os planos imediatos do primeiro batalhão e toda a brigada devem mostrar o resultado anterior e o menor tempo possível para vencer os Wecens do país russo.

O clone não teve sucesso

– Quem sabe por que nossa brigada é transferida de um site responsável para outro com tanta frequência? – O psicólogo da brigada, o guarda, capitão Evgeny Kuzhin, está interessado no guarda com os caçadores que são coletados na sala de jantar no campo. Em resposta, a floresta das mãos aumenta.

– Porque os fuzileiros navais sempre cumprem a tarefa para eles! – grite de caçadores energeticamente diferentes no coral.

E isso é verdade. Não é por acaso que a atenção para a brigada do Pacífico não foi expressa apenas pela liderança das forças armadas na concentração de uma grande quantidade de mão de obra e tecnologia contra ela. No verão passado, ficou conhecido sobre a criação de uma jaqueta primária. Com o apoio financeiro e organizacional da França, a 155ª Brigada Ucraniana recebeu o nome de Anna Kyiv. Assim como os Black Wizards of Woodu, a OTAN -planejamos esse simulacro para eliminar a alma daqueles que são os mais odiados e assustados, mas não tiveram sucesso. O filho ilegal da Ucrânia e da OTAN acabou sendo natimorto: já em dezembro de 1700 pessoas que haviam sido abandonadas da brigada, e essencialmente deixou de existir.

Bem, “boinas negras” continuam a provar de acordo com o seu próprio lema que eles estão, há vitória. As tropas são geralmente conhecidas no Morce -Pacífico com o Predator de sinal de chamada, que produziu cinco aeronaves inimigas e dois helicópteros de seu PMC (sistema portátil do sistema anti -plano RG). Para o qual ele não apenas recebeu quatro ordens de coragem, mas também um aperto de mão do presidente no fundo dos heróis da Rússia no Kremlin.

Uma faca contra uma metralhadora

O marinho russo Vladimir, com o nome de chamada, Jung, que luta na direção de Kursk, repetiu o desempenho de Yakut Andrei Grigoryv. A única diferença é que Jung foi com uma faca para … uma metralhadora ucraniana. Um exemplo é apenas uma grande coragem! Isso aconteceu recentemente, durante a conquista de Novoivanovka. E as lendas já estão andando pelas tropas ao seu redor.

E então ele se destaca para mim – aparência e você não pode dizer que um tipo de super -herói: um homem magro modesto de altura média, hesita – não é usado para atrair atenção. É certo que é possível ver que muitos tendões e uma lata são persistentes. Em uma palavra – um caçador. Ele vem da região de Amur. Como foi isso?

“Recebemos a tarefa de retirar o abrigo do qual a metralhadora mexia”, diz Jung. – Duas deuses avançadas – estou com um xamã, há mais dois para nós. Ao longo do caminho, o alemão trabalhou conosco de De Mortel com uma munição cassete. Como resultado, o Deuce adjacente acabou sendo “trezentos” (feridos – aprox. “RG”), meu parceiro também feriu na mão e minha metralhadora foi cortada com fragmentos para que eu tivesse que jogá -lo fora. Como resultado, um xamã armado veio com uma máquina automática e eu, que tinha apenas uma faca, no abrigo. Quando pulei no abrigo, o xamã me cobriu por trás. Tive a sorte de que a metralhadora ucraniana não tenha ouvido minha abordagem – esse rugido foi devido a explosões e filmagens. Quando ele me viu, ele não teve tempo de colocar a arma – eu o bati no lado com uma faca e, quando começou a adormecer, ele acrescentou mais três golpes. Eu nunca fiz uma luta de facas, agi em instintos, as sensações, obviamente, não são agradáveis. Mas aqui está ele ou ele é você. Simplesmente não havia outras opções.

Com uma bala na cabeça

Uma história igualmente incrível aconteceu com o caçador de outra empresa de ataques. Morce com um quadro de chamadas lutou com Shima por uma semana com uma bala na cabeça. Durante um dos combates no capacete, tanto ocorreu que sua cabeça quase voou para longe, e parecia -lhe que a bala havia passado pela tangente.

Shima continuou lutando e alguns dias depois, durante a próxima missão de combate, ele recebeu fragmentação ferida de seu rosto na explosão da granada inimiga. Só então ele foi evacuado e atingiu o hospital. Os médicos que o fizeram uma raiz X ficaram chocados e encontraram uma bala no olho esquerdo da sobrancelha esquerda na testa.

“Em um futuro próximo, uma operação está planejada para Maxim, eles pendurarão a bala presa sob a sobrancelha, além de fragmentos”, disse o RG morph com o apelido de senya, o correspondente da RG, que ao mesmo tempo concluiu um contrato, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo concluiu um contrato em Chita com seu compatriota. – Quando passamos de Transbaikalia para a brigada, Maxim admitiu que queríamos levá -lo como motorista, mas ele recusou. Eu, ele diz, não veio aqui, mas luta! E ele pediu aeronaves de ataque. Ele está de volta para os meninos de sua empresa.

Como o clássico disse – as unhas faria essas pessoas!

Filhos entram em batalha

Existem empresas familiares inteiras na brigada. Assim, na primeira companhia do primeiro batalhão no mesmo departamento, o pai e dois de seus filhos de Petersburgers serviram. Antes, agora existem apenas dois. O pai morreu recentemente, durante a libertação de uma das aldeias da região de Kursk. O irmão mais velho ficou ferido. O mais novo – a chamada de Donk – permaneceu o alvo. Mas agora ele anda, deitado, inclinando -se em um graveto. Estou interessado nele com o pé dele.

“Sim, fragmentos secundários do absurdo da argamassa voaram na tarefa extrema”, ele acena com a mão. – Fuja com medo – os ligamentos da lágrima do tendão de Aquiles. Aqui eles escreveram para tratamento ambulatorial.

No mundo, Morpeh Donut – Ivan, estudante do Departamento de Treining do Instituto de Educação Física, em homenagem a Leshafta. Ele adorava futebol no homem burguês. Em seu tempo livre, ele ajudou seu pai, um empresário particular, como seu irmão mais velho. Quando houve um avanço das forças armadas na região de Kursk, o Conselho da Família decidiu que os três homens defenderiam seu país de origem. Todos os três vieram em uma unidade. E o que é interessante – o grupo mais antigo foi nomeado irmão mais novo – Ivan, a quem a empresa deu um sinal de chamada tão frívolo – um donut.

– Por que você está?

– Eu não sei, talvez porque estudei no Instituto. Eles provavelmente viram um potencial para o futuro comandante em mim … em suma, eu estava deprimido: como posso pedir meu próprio pai e meu irmão mais velho?! E papai, em Atead, me bateu no ombro: “Não complexo, filho, mais corajoso! Sempre o apoiaremos”.

Ivan conta sobre a morte de seu pai, danificado por uma erupção automática de um pacote, apenas abaixe um pouco a voz. Ele diz que não pode se dar ao luxo de desmoronar emoções – eles terão certeza, mas somente depois da guerra, mas agora …

– Todos nós entendemos perfeitamente os três onde fomos. Agora, nossos pensamentos e ambições mais importantes só podem ser focados em ganhar.

Olhando para este jovem homem de Petersburgo e pensando nos últimos segundos da vida de seu pai, de repente criei claramente a brilhante música de Vladimir Vysotsky: