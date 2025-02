Como editor de beleza, eu sei que você é elegante se optar por esta forma eternamente chique e chique

Quando se trata de reservar sua manicure, uma das primeiras coisas que você deseja decidir (além da tendência das unhas que você está procurando, é claro) é o tipo de forma de unha que você deseja. Existem várias formas de unhas para escolher e, como uma pessoa que experimentou tudo, unhas de amêndoa longas com unhas quadradas curtas, finalmente aterritei em uma forma de unha que combina com minhas mãos, e essas são unhas de squoval.

Depois de sentar-se na cadeira de muitos técnicos de unhas de celebridades, todos me disseram que as unhas de Schoval são a forma de unhas ultra-lisonjeiras que se adequam a todos. Eles são atemporais, transcendem tendências e funcionam bem com quase todas as cores das unhas, unhas brancas rosa e leitoso nas cores das unhas da Borgonha.

Para descobrir tudo o que você deveria saber sobre essa forma de unha, perguntei Tecnologia de unhas famosas, Georgie Rae (que tendia às unhas do casamento de Sofia Richie Graineg) para nos contar sobre tudo o que você precisa saber sobre as unhas de Schoval.

O que são as unhas de Squoval?

“As unhas de squoval são um híbrido quadrado e oval de unhas e a escolha da forma perfeita, se você não tiver certeza do que é adequado para sua mão, disse Rae. De fato, é uma das formas de unhas mais solicitadas de seus clientes. “Eu acho que é popular porque é universalmente lisonjeiro, a escolha perfeita para quando você se sente indecisa e também é super prático. Onde eles são levemente arredondados nos cantos, estão menos sujeitos a captura e ao intervalo”, disse ela.

Enquanto as unhas de squoval funcionam para todos os comprimentos das unhas, elas parecem particularmente chiques em unhas mais curtas. “Acho que esse visual é o mais lisonjeiro em uma unha curta curta a médica, onde a borda livre da unha está logo acima do seu dedo”, disse ela.

Como moldar as unhas em uma esquivada

“Comece com as unhas um pouco mais do que você quer idealmente para dar o seu último comprimento”, diz um pouco “, diz um pouco Rae. “Começo depositando em forma quadrada e depois trabalho para suavizar isso levando o arquivo na diagonal nos cantos e na parte inferior das laterais da unha, usando uma pressão leve e olhando para as unhas de todos os ângulos gradualmente. “

Que pregos as cores funcionam com unhas de squoval?

“Qualquer sombra trabalha com unhas de squoval, que provavelmente é outra razão pela qual essa forma é tão popular”, diz Rae. “Ele fica bem com Droks, nus e até um micro-francês para dar a ilusão de uma unha mais longa”.

Após inspiração sobre a forma das unhas da Squoval? Salvamos nossas idéias favoritas de unhas de Squoval abaixo.

Idéias de unhas de Squoval

Uma manicure branca e uma forma de esboço são uma partida feita no paraíso, se você é um minimalista de manicure. Experimente o Drôle de Rabbit da OPI para obter esse visual.

Um rosa transparente é sempre um vencedor no que diz respeito às unhas de Schoval.

Quão bonita esse rosa leitoso é bonito?

O Chrome é uma opção chique para uma unha de esboço curta.

Em caso de dúvida, um marrom profundo é uma opção elegante para se associar a uma unha de schoal.

Você não pode bater em um vermelho brilhante clássico para um curto prego de esboço.

Prova de que a forma das unhas da Squoval também funciona com um comprimento mais longo – como essa profunda Borgonha é bonita?

Faço marcadores deste sonho azul para o verão.

Você quer uma maneira infalível de parecer montada? Você não pode errar com uma unha de esquilo acabada com conselhos franceses.

Olhe para este azul elétrico.

Uma ponta francesa preta é uma opção chique para completar uma unha de squoval.

Eu realmente olho para as unhas da Marinha Deep no momento, que são realmente atemporais.

Eu compartilho essa manicure natural na tela, que parece tão sonhadora associada à forma de esquilo de comprimento médio. Estas são as suas unhas naturais, mas melhores.

Eu tomo essa dica micro-francesa diretamente na sala de estar.

Compre a tendência

Não apenas um arquivo de unhas de vidro durará para sempre, mas também cria um resultado mais fluido que impede a troca de unhas.

OPI Roason na forma de um longo gel de coluna no banho de espuma O banho de espuma da OPI é um clássico por um motivo. Dá a unhas um véu rosa transparente que faz as unhas instantaneamente arrumadas.

H&M Esmalte no verdadeiro Tyrien O esmalte H&M é tão subestimado e essa sombra é uma sombra atemporal que você alcançará repetidamente.

Manucista Tratamento ativo brilhante Você gosta de um visual de unhas leitosas? Este verniz branco transparente obtém sua única camada.