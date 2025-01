"Como Emilio Fede é o que ele teria ganhado": As palavras perturbadoras de Francesca Senette

Volte para contar um ao outro Francesca SenetteConvidado do programa O momento certoa classificação transmitida no RAI 1 e realizada por Caterina Balivo. Senette compartilhou e lembrou as fases mais importantes de sua carreira e vida após se despedir da televisão. O ex -jornalista retirou seus anos na tela pequena, destinada a momentos cruciais que marcaram seu crescimento profissional e pessoal.

Entre as memórias, seu relacionamento de trabalho é impressionante Emilio Fedequem considera uma figura central para sua mudança profissional: “Ele era claramente irônico, mas também muito nítido. Vamos ser o alvo de sua ironia Não foi muito engraçado. A alquimia criada entre nós foi devido à minha capacidade de aceitá -la pelo contrário. . Recentemente perdeu sua esposa e talvez Ele ganharia para encerrar sua carreira de uma maneira diferente“Ele sublinhou com amargura.





Francesca Senette então falou sobre o Anos passados ​​em RaiSublinha o quão exigente e às vezes difícil, difícil: “Eu vivi exclusivamente para o trabalho e fiquei muito vulnerável, acreditava pouco em mim e com uma auto -estima muito baixa. Eu era muito jovemCheguei lá, eu tinha 24 anos, enquanto meus colegas eram todos mais velhos. Estudei muito, mas não foi suficiente para os outros, tive que demonstrar diariamente para ganhar esse lugar e, mesmo de vez em quando, duvidava “, ele lembra com uma pitada de dor.