"Como estou?". Pecador, as primeiras palavras após a doença (e uma escolha radical face aos quartos-de-final)

O medo acabou. A doença sofreu Jannik Pecador durante a partida contra Holger Rune é uma memória distante. Aquele que fez com que o tirol do sul, de 23 anos, solicitasse um intervalo médico e voltasse ao vestiário após um atraso de onze minutos. Quando regressou aos treinos de preparação para os quartos-de-final frente a Alex de Minaur, os repórteres perguntaram a Jannik como ele estava e ele respondeu com um muito claro “Muito melhor”.

Jannik disse isso na terça-feira, quando só apareceu no Melbourne Park no meio da tarde para um treino que aconteceu no campo 8, longe da multidão e das câmeras. Sua equipe em campo, Vagnozzi, Cahill, Badio e Panichie nenhum outro tenista ou sparring.





Ritmos suaves com seus treinadores, depois aumentando o ritmo, mas sem forçar muito. Ele fez isso para entender a reação e o movimento do corpo, mas sem gastar muita energia. Ao sair de campo, os repórteres presentes captaram as duas palavras do italiano, que parecia sereno e descontraído, assim como todo o clima da equipe que o acompanhou durante o treino. Antes da partida contra Rune, na segunda-feira, ele acordou com um distúrbio gastrointestinal, provavelmente um vírus, e não teve seu melhor desempenho em campo. Foi quase como assistir ao jogo Wimbledon perdeu contra Medvedevmas neste caso o final foi diferente. Ao retornar ao vestiário no terceiro set, na fase mais difícil da partida, voltou e conseguiu controlar e manter o controle da situação, vencendo a partida em quatro sets. Agora é dia de ganhar energia, depois amanhã o jogo contra o Minaur, onde muitos esperam que ele volte ao patamar já apreciado.