Como evitar erros ao concluir transações com empresas de telecomunicações?

As transações de telecomunicações às vezes parecem ser um labirinto de detalhes técnicos incompreensíveis e ofertas tentadoras. No entanto, seguindo algumas regras simples, você entenderá exatamente o que relata e pode exigir o que realmente deveria ser. O mais importante: não deixe os representantes da empresa pressionar você – no final, a ação provavelmente agirá amanhã.

O campo de telecomunicações e comunicações móveis nos últimos anos progrediu consideravelmente. Hoje, os serviços de comunicação não são mais um luxo, mas são uma necessidade fundamental necessária em cada casa, como eletricidade ou abastecimento de água.

Consequentemente, cada um de nós deve concluir transações com empresas de telecomunicações. Sejam operadores móveis ou outros provedores de serviços, as transações com eles às vezes podem parecer mais complicadas do que são realmente. Aqui estão alguns conselhos importantes da organização “Public Trust” (“Emun Ha-Tsibur”)que devem ler antes de concluir um novo acordo para serviços de comunicação. Eles ajudarão você a evitar mal -entendidos e erros.

A maioria das transações no campo das telecomunicações hoje é realizada por telefone. Os representantes das empresas interessadas na venda na maioria dos casos agem de acordo com os cenários pré-compilados, cujo objetivo é alcançar a transação mais lucrativa para eles. Freqüentemente, o ritmo da conversa é rápido e o discurso sobrecarregou com detalhes técnicos, por isso é difícil estudar seu significado.

Um consumidor que, como regra geral, não é especialista em telecomunicações e condições técnicas, pode ser confuso ou não totalmente compreendido o que foi dito. Isso geralmente causa erros ou desvios dos consumidores entre o que foi prometido na conversa e os termos reais da transação.

Por exemplo: o valor do pagamento especificado na conta difere daquela que foi acordada durante a chamada. Foi prometido atualizar o pacote a um preço mais baixo, mas o pagamento permaneceu o mesmo, até aumentou. Aconteceu que um conjunto de serviços de televisão não inclui todos os canais prometidos. O cliente prometeu as mercadorias ou a instalação como presente, mas depois, aconteceu que os custos foram cobrados para ele. Um preço constante foi acordado, mas depois ele mudou de repente. E assim por diante …

Portanto, é importante preparar com antecedência a transação telefônica: saber o que prestar atenção, o que esclarecer, o que as perguntas fazem e o que exigir antes e no processo de concluir um acordo.

1. Descubra completamente o que o contrato inclui. Uma das etapas mais importantes é saber exatamente o que você recebe e o que paga. Por exemplo:

O programa é que ele inclui (por exemplo, quais canais de televisão, o volume do pacote de navegação na web, o número de minutos de conversa, chamadas internacionais), seu custo, possíveis programas alternativos, sua composição e seu preço. Se estamos falando sobre modernizar ou atualizar o pacote de serviço, primeiro esclareça o que você tem no momento e a maneira como a nova oferta difere da transmissão atual.

Equipamento periférico – por exemplo, um prefixo de televisão. Descubra se o equipamento é comprado ou alugado.

Custos – Especifique se todos os componentes de preços são um preço mensal ou vamos falar sobre os gastos de uma vez, por exemplo, para instalação.

Promoções – especifique se a promoção ou as vantagens do tempo é limitada ou é um preço constante. Por que período a promoção se aplica e o que acontecerá no final? Em geral, é importante verificar a ausência de reservas, a “pequena polícia”, da qual você não foi informado.

2. Não tenha medo de fazer perguntas

Se algo não estiver claro para você, pergunte repetidamente até obter uma resposta exaustiva. Peça esclarecimentos sobre condições técnicas ou cláusulas de contrato. Os representantes da empresa devem fornecer respostas claras e precisas.

3. Tempo de consulta

Você fez perguntas, recebeu respostas, mas ainda não tem certeza? Peça a hora de pensar para estudar com calma e sem pressão sobre a proposta e consulte a família ou os amigos.

4. Estude cuidadosamente os termos da transação

Também é importante aprender mais sobre a empresa que oferece um contrato. Consulte as críticas sobre isso na Internet ou ouça as pessoas ao seu redor. Compare os preços e condições de diferentes empresas para garantir que você obtenha a oferta mais lucrativa.

5. Escreva para não esquecer

Durante a conversa, é recomendável registrar as condições que você oferece. Além disso, é provável que sua conversa seja registrada pela empresa (é necessário registrar vendas por telefone, solicitações relativas aos pagamentos etc.). Nesse caso, é forçado a dar acesso à sua solicitação.

Além disso, se você tiver a possibilidade de salvar a conversa, faça -o. Então você também terá um certificado confiável de todos os contratos.

6. Poder – em suas mãos

De acordo com a lei sobre a proteção dos direitos do consumidor, no caso de transações de vendas e vendas de distância, a empresa é obrigada a fornecer ao comprador um documento por escrito com uma apresentação detalhada dos termos básicos da transação. As licenças de empresas de telecomunicações também contêm requisitos para enviar os termos da transação por escrito durante uma conversa ou após a conclusão, bem como a confirmação do consumidor. Verifique se você realmente recebeu esse documento e se seu conteúdo corresponde ao que foi prometido oralmente. Em caso de diferenças ou inconsistências, entre em contato com a Companhia imediatamente para eliminá -las imediatamente.

“Não se apresse em concluir um acordo. Antes de assinar o contrato, é importante realizar uma verificação em profundidade e estudar em detalhes os termos da transação (o valor do que o inclui, as condições de pagamento etc.), para não se arrepender, então, então, – Sublinha o Dr. Orit Hamerman Golan, coordenador do Departamento de Telecomunicações da Organização “Public Trust” (“Emun Ha-Tsibur). – Os vendedores geralmente nos precipitam com a conclusão de uma transação, mas, na maioria dos casos, a ação agirá e amanhã ou mais tarde, propostas semelhantes aparecerão. Portanto, não se apresse e verifique cuidadosamente todas as condições antes de assumir as obrigações. Nas transações telefônicas, é extremamente importante obter uma confirmação por escrito das condições e garantir que elas correspondam ao que foi acordado durante a conversa.

* O artigo original foi publicado no site da Mako como parte do “Mês dos Consumidores em Israel” por iniciativa do estudo coletivo.

Você se depara com o problema como consumidor? Você acha que seus direitos foram estuprados? Clique aqui para registrar uma queixa russa a um abacate gratuito >>