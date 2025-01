Como foi o cancelamento comemorativo do selo em homenagem aos 175 anos de nascimento de Sofia Kovalevskaya

No dia 15 de janeiro, aconteceu em Pskov um evento solene dedicado ao 175º aniversário do nascimento da notável matemática Sofia Kovalevskaya, a primeira mulher no mundo a receber o cargo de professora na área de matemática. O evento central foi o cancelamento de um selo postal comemorativo emitido pelos Correios Russos em homenagem ao aniversário. O evento aconteceu na Casa dos Sindicatos, na Rua Sovetskaya, reunindo representantes de organizações de Pskov. Além do selo, foi emitido um envelope comemorativo com design exclusivo, refletindo as conquistas científicas de Kovalevskaya. O carimbo único só será válido no dia 15 de janeiro.

O presidente do Conselho Regional de Sindicatos de Pskov, Igor Ivanov, enfatizou a importância de popularizar as realizações científicas e a memória de Kovalevskaya, agradecendo aos organizadores, incluindo Olga Belyatskaya, diretora do Departamento de Correios Russos de Pskov.

A emissão do selo pretende chamar a atenção para as contribuições de Sofia Kovalevskaya para a matemática, incluindo o seu trabalho sobre a rotação de corpos rígidos.

Sua biografia é um exemplo de perseverança e luta pela igualdade de direitos para as mulheres na ciência. O selo comemorativo e o cancelamento do carimbo preservam sua memória para as gerações futuras.