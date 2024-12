Como jogar ‘Pedra, Papel, Tesoura, Menos Um’ do The Squid Game 2; Vídeo da Netflix se torna viral

Leia também | O jogo de lula se torna real: golpistas chineses atraem vítimas com planos de alívio de dívidas

Em um vídeo Netflix K-Content no YouTube, Gong Yoo explica como em um jogo normal de Pedra, Papel e Tesoura, cada jogador forma simultaneamente uma das três formas com a mão estendida: “pedra” (um punho fechado), “papel” . (mão espalmada) e “tesoura” (punho com o dedo indicador e o dedo médio estendidos, formando um V).

Leia também | O Jogo de Lula 2 chega à Netflix; Os fãs comemoram que ‘a tensão é real’ para um começo louco

Leia também | Você quer jogar o jogo Squid? Google introduz ‘luz vermelha, luz verde’

Pedra, Papel, Tesoura e Menos Um na 2ª temporada de The Squid Game:

Na 2ª temporada do Squid Game, usar as duas mãos não é a única reviravolta introduzida no jogo. No estilo caracteristicamente sombrio do programa, The Salesman aumenta as apostas adicionando um revólver ao jogo.