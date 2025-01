Como Kara Brothers está fazendo com que Starface rompa mais barreiras de cuidados com a pele

Bem-vindo ao Segunda vidaum podcast destacando mulheres de sucesso que fizeram grandes mudanças na carreira e dominaram destemidamente o pivô. Apresentado por Hillary Kerr, cofundadora e diretora de conteúdo da Who What Wear, cada episódio oferece uma linha direta com as mulheres que estão mudando o jogo em suas áreas. Inscreva-se em Segunda vida sobre Podcasts da Apple , Spotify ou onde quer que você obtenha seus podcasts para ficar atento.

Se você é apaixonado pelos produtos virais da indústria da beleza, é provável que ame Starface, a marca revolucionária de cuidados com a pele que está redefinindo a maneira como falamos sobre acne. Como presidente da Starface, Kara Brothers liderou a marca para transformar um assunto que antes era tabu em uma declaração ousada e alegre com seus botões coloridos e divertidos. Em vez de esconder a acne sob camadas de maquiagem, a Starface incentiva seus clientes a adotá-la, transformando imperfeições em oportunidades de autoexpressão.

Sob a liderança de Brothers, a Starface experimentou um crescimento monumental, expandindo seu alcance e influência cultural. Com criatividade e compaixão, a Brothers transformou a Starface em mais do que apenas uma marca de cuidados com a pele – é agora um movimento enraizado no empoderamento e na aceitação. Ela ingressou na Starface em 2021 como vice-presidente sênior de iniciativas estratégicas, onde implementou estruturas organizacionais fundamentais e fluxos de trabalho simplificados. Seu impacto foi inegável e no ano seguinte foi nomeada presidente, supervisionando todos os aspectos das operações da Starface, tanto interna quanto externamente.

Contudo, o caminho dos irmãos para esta posição não foi linear. Ela começou como recepcionista em uma agência de publicidade antes de ingressar na tecnologia de publicidade como executiva de contas. Depois que a empresa foi adquirida pelo Google, Brothers passou uma década imersa em estratégia de negócios, onde aprimorou suas habilidades de desenvolvimento de negócios, liderança e operações. Mesmo durante um breve período com inteligência artificial, Brothers permaneceu em constante estado de autoavaliação, identificando cuidadosamente onde realmente estavam suas paixões.

Em 2021, ela deu um grande passo e decidiu assumir uma função criativa e com propósito, envolvendo produtos tangíveis que fazem a diferença na vida das pessoas. Esse salto a levou à Starface, um lugar onde a inovação, a inclusão e a criatividade prosperam.

Ouça o último episódio de Segunda vida para descobrir como Thompson continua a evoluir e a se reinventar enquanto catapulta a Starface para quebrar mais barreiras nos cuidados com a pele. Agora continue navegando para conferir alguns dos produtos mais vendidos da Starface.

área de trabalho Recuperação Hydro-Star

área de trabalho Hydro-Stars + Amarelo Grande

Seguindo: Conheça a fundadora da Texas Beeworks: Erika Thompson