Como milênio, eu nunca poderia, mas a geração Z está em toda parte nesta tendência incomum

Se os últimos meses nos ensinaram algo sobre as tendências do treinador que ocorrem nas próximas temporadas, ele deve esperar o inesperado. Sob todos os ângulos, os designers repelem as fronteiras, reinventando concepções com a alegria frenética que foi demitida nas últimas temporadas, porque roupas sérias e racionalizadas dominaram as coleções e o sotaque sobre o minimalismo dos anos 90 e o luxo silencioso apareceu.

Agora que nos libertamos das silhuetas íngremes que entupiram as cronologias, vimos o pêndulo balançando na direção oposta. Nos últimos meses, vimos treinadores de balé, estilos sem renda e pares coloridos entrando em círculos de estilo, mas nenhum me pegou de surpresa tanto quanto a tendência do treinador de boxe.

Agora pode ser meus olhos milenares, mas ainda não enrolei completamente a cabeça da tendência. Projetado com um corte de alto nível que excede em muito a altura inversa que eu usava durante toda a minha infância, esses pares se estendem ao joelho, cobrindo a perna e lançando cuidadosamente ao redor do pé. Localizados em uma fina concepção única, esses treinadores são projetados com a Agilidade Spirit – criada para atender aos requisitos específicos de boxe.

Não inteiramente inesperadamente, a tendência coincide com o crescente interesse nas concepções de treinadores de esportes de arquivo que são estilos vistos como os Speedcats of Puma – que foram projetados para serem usados ​​pelos drivers de carros de corrida – Bubble também nesta temporada.

Embora eu não esteja incerto em trabalhar essa tendência em minha rotação, acho que certamente diz que a geração jovem não a achará tão chocante. Já no guarda -roupa do modelo Gen Z e do influenciador Gabbriette, o influenciador tecia um estilo de joelho de adidas em sua coleção e já parece ser um especialista em estilizá -los. Associando-os a uma mini-robagem preta, Gabbriette estava carregando o dele exatamente do tipo de maneira legal, espero que outros imitem nesta temporada.

Embora essa tendência pareça atrair as massas, as faixas contam outra história. Forte influenciada pelas silhuetas esportivas, a coleção Spring / Summer 2025 da Dior viu uma ênfase no movimento, que estilizou modelos em colegas de colheita, jaquetas dos corredores e calças de trilha de malha. Como seu clássico plimsolls de Dior comum, em vez de sapatos no auge do joelho e joelho no joelho durante toda a sua coleção.

Não parando com a Dior, Stella McCartney enviou botas de boxe brancas até o joelho em sua pista ao ar livre, coisante com o branco e o crème fraîche para obter um efeito de elevação, evitando conotações esportivas tão fortemente associadas aos sapatos.

Embora eu não esteja totalmente pronto para pular a bordo com a tendência, parece que estou em minoria. Para descobrir a tendência do treinador com carimbos de aprovação muito elegantes, leia o restante para encontrar nossa modificação dos melhores treinadores de boxe abaixo.

Boxer base

Adidas Impressões digitais de alavanca de tênis alinhados com couro Acredite que as pessoas da moda assistirão que não permanecem em estoque por um longo tempo.

Tiger onitsuka México no meio do corredor Eles têm uma alta mais curta para um acabamento mais relaxado.

Adidas MID feminina Adicione um toque de cor ao seu guarda -roupa de inverno.

Adidas Japão H Grosgrain e tênis furtados para camurça Estilo com uma saia fluida ou use -as sob seus jeans favoritos.

Adidas Japão hneflures em alto nível na tela de camurça ele Estes são inspirados nas botas de boxe de arquivamento da marca.

Ann Demeulemeester Boitters de boxe altos de Juno pretos Seja rápido – estes estão prestes a vender.

Você pode personalizar suas botas adicionando seu nome ou número.