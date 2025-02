Como Modi, Trump Talk Trade, presidente dos Estados Unidos, chama o primeiro -ministro indiano de “negociador duro” | Notícias do mundo

Modi nos EUA: O primeiro -ministro Narendra Modi conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o que os dois líderes fizeram uma conferência de imprensa conjunta. Como esperado, havia uma ênfase maior no fechamento da lacuna comercial e na redução das taxas. À medida que as autoridades indianas e os Estados Unidos alcançaram soluções mutuamente aceitáveis ​​para a maioria dos problemas, Trump elogiou Modi e acrescentou que o primeiro -ministro indiano é um negociador difícil.

Durante a conferência de imprensa, quando lhe perguntaram quem deles era um negociador mais difícil, Trump disse: “Ele (o primeiro -ministro Narendra Modi) é um negociador muito mais difícil do que eu e que ele é um negociador muito melhor que eu. Existe até um concurso.

Trump anunciou que a Índia e os Estados Unidos concordaram em colaborar no desenvolvimento do Corredor Econômico da Índia (IMEC) da Europa Oriental, chamando-o de uma das maiores rotas comerciais. Segundo ele, o corredor se estenderá de Israel à Itália e mais aos Estados Unidos.

“Concordamos em trabalhar juntos para ajudar a construir uma das maiores rotas comerciais ao longo da história. Ele dirá a Israel para a Itália e prosseguirá com os Estados Unidos, conectando nossos parceiros, estradas, ferrovias e cabos submarinos, muitos cabos submarinos.

O IMEC consiste em um corredor oriental que une a Índia à região do Golfo e um corredor do norte que conecta o Golfo à Europa. Ele integrará ferrovias, uma rede de tráfego de navios e rotas de transporte rodoviário. Um memorando de entendimento (MOU) foi assinado para o projeto durante a cúpula do G20 2023 na Índia pela Índia, Estados Unidos, Arábia Saudita, EAU, União Europeia, Itália, França e Alemanha.

Em outro anúncio importante, o presidente Trump declarou que os Estados Unidos expandirão suas vendas militares para a Índia, com um plano de longo prazo para fornecer combatentes furtivos F-35. Ele também reafirmou o compromisso do país com a Quad Alliance, enfatizando seu papel na manutenção da paz e da estabilidade na região indo-pacífica.

“A partir deste ano, aumentaremos as vendas militares para a Índia por muitos bilhões de dólares. Também estamos abrindo caminho para fornecer à Índia os lutadores furtivos F35. Em 2017, minha administração reviveu e revitalizou o Security Association Quad … Prime Prime O ministro e eu reafirmamos a forte cooperação entre os Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, e é realmente crucial manter paz, prosperidade e tranquilidade no Indo-Pacífico “, disse Trump.

O presidente dos Estados Unidos também anunciou acordos sobre acordos de importação de energia e rotas comerciais. “O primeiro -ministro e eu também chegamos a um importante acordo sobre energia que garantirá que os Estados Unidos sejam o principal fornecedor de petróleo e gás natural para a Índia, esperançosamente, o fornecedor número um. Em desenvolvimento inovador para a indústria nuclear dos estados unidos , A Índia também é leis de reformas para receber a tecnologia nuclear americana, que está no mais alto nível do mercado indiano “, disse Trump.