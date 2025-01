A abertura do primeiro restaurante “McDonald’s” na URSS em 31 de janeiro de 1990 foi para a história do país. Países que deixarão de existir em um ano.

Jornalista “Jornal russo” Vladimir Sneguirev se lembra de há 30 anos uma fila de um quilômetro foi montada em um restaurante no quadro de pushkinskaya daqueles que queriam comer um hambúrguer e “saber o que é o capitalismo”. Então, Sneguirev descreve que “ficar de pé” em seu livro “Como o cartão vai ficar. Do poste dos lugares frios aos quentes”.

Lá, ele fala sobre o chefe da empresa internacional de restaurantes George Kohon. Sneguirev o chama de “mistura infernal de empreendimento, charme, energia e bondade”.

– Quando Kohon veio ao Kremlin para encontrar um membro do Politburo Alexander Yakovlev, ele sugeriu dividir uma noz como um presente para o funcionário público. Ele bateu na nota com o punho, a divisão da escala e um preservativo caiu dela. Aparentemente, Alexander Nikolayevich gostou da piada, uma vez que o restaurante estava aberto rapidamente “, diz Sneguirev.

George mostrou o restaurante para ele e depois discutiu. Vladimir segurou que a instituição seria reembolsada dentro de um ano. George – não concordou com isso. Um ano depois, Sneguirev, que perdeu a disputa, trouxe Kohon uma caixa de vodka.

Os primeiros funcionários no dia de abertura.

TASS

Então Vladimir Sneguirev chegou a uma viagem de negócios a Toronto mais de uma vez, onde está localizado o escritório da empresa:

– Lembro que voei de volta. O hotel, que ficava em frente ao escritório, se estabeleceu no fundo da meia -noite. Eu olho – e a luz queima no escritório. Então George perguntou o que estava acontecendo. Ele me respondeu que eles discutiram novas idéias com colegas, falaram muito bem, sentam -se … isso sugere que as pessoas sempre funcionassem de forma criativa. Não era apenas uma correia transportadora.

Uma de suas melhores publicações em Pravda (Vladimir Sneguirev trabalhou lá no início da década de 1980-990), ele chama o artigo de “herói do trabalho capital”-sobre Kohon e sua empresa. Ela ainda estava pendurada em um quadro em um lugar de destaque no escritório da empresa em Toronto.

A concorrência dos restaurantes fast -food no exterior foi a chance de compor em meados da noite. Vários filiais apareceram em Moscou chamado “russo Bistro”. Um projeto com um logotipo reconhecível – um soldado corajoso (como gritado em restaurantes parisienses em 1813 para servir rapidamente) – Yuri Luzhkov, prefeito de Moscou.

Yuri Luzhkov e Leonid Kuchma no “bistrô russo”.

AFP

A atriz Natalya Andreichenko, que retornou da América em 1997, visitou imediatamente o bistro russo em Tverskaya. Ela amava os bolos com cogumelos e batatas que afirmou: “Luzhkov deve ser estabelecido um monumento para uma coisa”.

E eles dizem isso – o trabalho de Zurab Tsereteli. É certo que não com bolos – com uma vassoura.

Mas kullebyaki e escape, bolos, sopa de repolho e marcars da correia transportadora não poderiam resistir à competição com hambúrgueres. Não é tão rápido, mas a história do “bistrô russo” acabou.

Se antes da revolução de 1917 na Rússia o lugar mais popular para um lanche na cidade permanecesse uma taberna ou chá, era o hambúrguer após a Revolução de 1991.

Às vezes, os funcionários públicos têm idéias para proibir ou limitar o uso da palavra ‘hambúrguer’ e derivados (mas ainda não os próprios hambúrgueres). A opção de “Ciptlet in pão” é apresentada …

Pôster de anúncio soviético.



… A história dos restaurantes do McDonald’s na Rússia acabou por ter vida curta: logo após a rede comemorar o aniversário de 30 anos da chegada de nosso país, foi decidido dizer adeus a ela. Isso aconteceu em março de 2022. A rede americana substituiu rapidamente o russo – por um nome diferente, mas quase o mesmo intervalo.

Todos os materiais da nossa cabeça mais deliciosa “cozinha da pátria” – AQUI