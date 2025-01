‘Como nação do BRICS, você terá uma tarifa de 100 por cento se…’, diz Trump sobre desdolarização | Notícias do mundo

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou na segunda-feira (hora local) a sua ameaça aos países BRICS, afirmando que os países que fazem parte desta organização enfrentariam tarifas de 100 por cento sobre o comércio com os Estados Unidos se continuassem os seus esforços de desdolarização.

Falando aos meios de comunicação social durante a cerimónia de assinatura na Sala Oval, o Presidente Trump disse: “Como nação BRICS… terão uma tarifa de 100 por cento se pensarem em fazer o que pensam e, portanto, vou abandoná-la imediatamente. ”, referindo-se à redução do uso do dólar no comércio mundial.

Trump acrescentou que a sua declaração não deve ser vista como uma ameaça, mas sim como uma posição clara sobre a questão.

O presidente também fez referência aos comentários feitos pelo ex-presidente dos EUA, Joe Biden, sugerindo que Biden havia indicado que os Estados Unidos estavam em uma posição vulnerável neste assunto, com os quais Trump discordou, afirmando que os Estados Unidos têm influência sobre as nações do BRICS e que eles não. ser capaz de continuar com seus planos.

“Se os países do BRICS quiserem fazer isso, tudo bem, mas vamos impor pelo menos uma tarifa de 100% sobre os negócios que eles fazem com os Estados Unidos… Não é nem mesmo uma ameaça. Na verdade, já que “Não, o “Nós os temos em alta e não há como eles fazerem isso”, acrescentou Trump.

Trump, antes de assumir o cargo de 47º presidente dos Estados Unidos, ameaçou os países BRICS com a imposição de tarifas de 100 por cento sobre todas as importações provenientes desses países, caso ousassem lançar a sua moeda.

As nações BRICS já estavam a trabalhar para reduzir o domínio do dólar no sistema financeiro global, substituindo-o por uma nova moeda global.

Durante a sessão plenária da 15ª Cimeira dos BRICS através de videoconferência em 2023, o presidente russo, Vladimir Putin, apelou à desdolarização e enfatizou que os países do BRICS deveriam expandir as liquidações em moedas nacionais e melhorar a cooperação entre os bancos.

Em Junho de 2024, os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países BRICS reuniram-se em Nizhny Novgorod, na Rússia, e apelaram a uma maior utilização das moedas locais no comércio bilateral e multilateral e nas transacções financeiras entre os países membros.