Caroline Chambers, o cérebro por trás do popular boletim e livro de culinária O que cozinhar quando você não quer cozinharincorpora a jornada para encontrar seu chamado real através das reviravoltas imprevisíveis da vida. Ela primeiro se estabeleceu no cenário de marketing de Nova York, onde lançou uma empresa de design floral ao lado da vida da cidade com um salário de emprego no nível da entrada – como muitos o fazem.

No entanto, depois de anos em publicidade, ela percebeu que seu coração não estava inteiramente dentro – a vida da cidade havia perdido seu charme, e o amor a chamava para San Diego para estar com a era do namorado, agora marido. Em San Diego, Chambers explorou várias facetas do mundo da culinária – de catering a trabalhar em cozinhas de teste, contribuindo para o New York Times Seção de cozinha e inicie os testes de receita. Sua carreira foi a exploração, tentando descobrir onde suas habilidades e paixão únicas cruzavam.

Ela alcançou um ponto de virada quando se aventurou em freelancer, o que lhe permitiu publicar seu primeiro livro de culinária em 2018. À medida que as plataformas de mídia social cresciam, o público da Chambers também. Seu verdadeiro avanço veio com o lançamento de seu boletim informativo da Sub -Sack, que cozinhando quando você não quer cozinhar, em 2020. Como um dos primeiros adotantes de substituição, ela se conectou com as pessoas ao longo de sua abordagem simples e sem adornos para cozinhar , compartilhando receitas deliciosas e simples, mesmo para os cozinheiros mais relutantes.

Quartos Caroline O que cozinhar quando você não quer cozinhar

O sucesso era inegável. Hoje, Chambers tem 409.000 assinantes, um testemunho de sua influência e a atração universal de seu conteúdo. Sua substituição evoluiu para um universo mais amplo para cozinhar, incluindo o melhor podcast e livro de receitas publicado em agosto a partir do ano anterior. Ouça o último episódio de Second Life Ouvir como Chambers transformou sua paixão pessoal em uma carreira que ressoa com centenas de milhares.

