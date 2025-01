Como o bloco INDIA veio com um botão de autodestruição

A aliança arco-íris da oposição que surgiu no horizonte antes das eleições de Lok Sabha de 2024 deu lugar a tempestades. No centro da tempestade, que tem ameaçado despedaçar o bloco, está o seu maior eleitorado, o Congresso. No entanto, esta poderia ter sido uma conclusão precipitada e o bloco ÍNDIA poderia ter nascido com um botão de autodestruição.

O bloco de oposição ÍNDIA parece estar a enfrentar uma tempestade que ele mesmo criou. Três eleitores do bloco ÍNDIA: Partido Samajwadi, Congresso Trinamool e Shiv Sena (UBT). Eles apoiaram o Partido Aam Aadmi (AAP) para as pesquisas da Assembleia de Delhi. Isto mesmo quando o Congresso, o maior eleitorado do bloco, luta com unhas e dentes contra a AAP.

Mesmo quando a AAP viu os partidos apoiando-o, o líder do RJD, Tejashwi Yadav, disse na quarta-feira que o grupo da ÍNDIA se destinava apenas às eleições de Lok Sabha de 2024. E justamente quando parecia que as coisas não poderiam piorar, o líder da Conferência Nacional e. O CM de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, desferiu outro golpe, sugerindo que o bloco da ÍNDIA deveria ser completamente dissolvido.

À luz das disputas entre a AAP e o Congresso antes das eleições de Deli, as fissuras no bloco da ÍNDIA passaram de sussurros a gritos. Eles não estão na linha esperada?

O analista político e autor Rasheed Kidwai disse à India Today TV em dezembro que a aliança da oposição estava morta para todos os efeitos práticos.

Há três razões principais pelas quais o bloco ÍNDIA veio com um botão de autodestruição, e uma implosão era apenas uma questão de tempo.

TRÊS RAZÕES PELAS QUAIS O BLOCO DA ÍNDIA ESTÁ VENDO LUTAS INFERIORES

O bloco da ÍNDIA veio com um botão de autodestruição porque era apenas uma questão de tempo até que os partidos regionais revissem os seus laços com o Congresso e o tratassem da melhor forma possível como um parceiro júnior. Eles seriam cautelosos ao alimentar o Congresso, e há três grandes razões para isso.

Uma delas, a coligação ÍNDIA, foi formada com o único objectivo de combater o BJP nas eleições gerais. Terminadas as eleições, o grupo, que carece de pontos ideológicos comuns, perdeu a coesão. Para as eleições estaduais, existem alianças regionais, subconjuntos do bloco ÍNDIA. Como resultado, os aliados do Congresso em Jammu e Caxemira, Uttar Pradesh, Bengala Ocidental, Bihar, Deli e Maharashtra mostraram sinais de falta de discórdia.

Em segundo lugar, os partidos regionais perceberam o paradoxo político. O bloco da ÍNDIA acaba por reforçar o Congresso, que falha nas lutas diretas com o BJP. Para que o Congresso cresça, os partidos terão de fazer concessões em termos da sua força. Os resultados das eleições de Jammu e Caxemira e de Lok Sabha mostram que o Congresso tropeçou em confrontos diretos com o BJP.

Terceiro, os partidos estatais viram a sua contribuição dar um impulso ao líder do Congresso, Rahul Gandhi, ao mesmo tempo que feriu as ambições nacionais dos seus líderes. Rahul é agora o líder da oposição no Lok Sabha.

NÃO HÁ OBRIGAÇÃO ELEITORAL DE MANTER VIVO O BLOCO DA ÍNDIA

Sem eleições à vista nos próximos dois anos para uni-los, o bloco da ÍNDIA parece menos uma necessidade e mais uma viagem nostálgica. Não admira que Rasheed Kidwai tenha brincado que a aliança está “morta para todos os efeitos práticos”.

Haverá duas grandes eleições em 2025, em Delhi e Bihar.

Em Deli, para as eleições de Fevereiro, a AAP, que foi ignorada pelo Congresso nas sondagens de Haryana, irá sozinha e aceitará o desafio tanto do BJP como do Congresso.

O próximo grande teste será em Bihar, em outubro ou novembro. Já existe um Mahagathbandhan regional Congresso-RJD-Esquerda para enfrentar a coligação BJP-JD(U)-LJP, onde o Grande Velho Partido é um parceiro júnior e não tem um papel maior a desempenhar.

As grandes eleições de 2026 serão realizadas em Assam, Bengala Ocidental, Tamil Nadu e Kerala.

Em Assam, o Congresso é o rival do BJP, enquanto em Bengala Ocidental é um ator pequeno, e é provável uma luta entre o Congresso Trinamool e o BJP.

Em Tamil Nadu, o Congresso é um parceiro júnior do DMK e terá de disputar os assentos que lhe são atribuídos. Em Kerala, o Congresso está ansioso por destituir o CPI-M, que tem dois mandatos contra o seu mandato.

Mesmo nas eleições de Lok Sabha de 2024, o CPM e o Congresso, constituintes do bloco da ÍNDIA, enfrentaram-se.

Portanto, em todas as eleições até 2026, ou o Congresso assume sozinho o BJP ou o CPM ou é um parceiro júnior do RJD ou do DMK. Nenhuma das situações requer o acordo do bloco da ÍNDIA.

Além disso, dois parceiros do bloco da ÍNDIA, o JD(U), liderado por Bihar CM Nitish Kumar, que uniu os partidos da oposição sob esta bandeira este Verão, e o Rashtriya Lok Dal de Jayant Chaudhary, já deixou o bloco da ÍNDIA antes mesmo das eleições de 2024 para Lok Sabha.

AS PARTES REGIONAIS VIRAM O RESULTADO DE UM CONGRESSO MAIS FORTE

Nas eleições de Lok Sabha de 2024, o Congresso quase duplicou a sua contagem para 99 assentos, contra 54 nas eleições de 2019.

Muito disso teve a ver com as cadeiras sacrificadas por partidos como o Partido Samajwadi (SP) em Uttar Pradesh. O Congresso conquistou seis das 17 cadeiras da UP em 2024 ao se aliar ao SP.

Pelo contrário, o Congresso, que optou apenas pela UP nas eleições para Lok Sabha de 2019, conquistou apenas a cadeira de Rae Bareli.

Com 37 cadeiras, o SP é hoje o terceiro maior partido no Lok Sabha, depois do BJP e do Congresso. Não teria passado pela cabeça do chefe do SP, Akhilesh Yadav, o que aconteceria se o seu partido tivesse disputado os 17 assentos que sacrificou para o Congresso?

Que o Congresso precisava de partidos estaduais como muletas era criticado pelo líder do NC, Omar Abdullah após as eleições para a Assembleia J&K.

Enquanto o NC conquistou 42 dos 51 assentos que disputou, o Congresso conquistou apenas 6 dos 32 assentos.

“A aliança com o Congresso não se tratava de assentos para nós. Teríamos conquistado os assentos sem o Congresso, exceto provavelmente um deles”, disse o líder do NC, Omar Abdullah, imediatamente após as eleições para a Assembleia J&K.

Na quinta-feira, Omar questionou a própria existência do grupo ÍNDIA.

‘BLOCO DA ÍNDIA SOMENTE PARA PESQUISAS LOK SABHA’, DIZ ABDULLAH E TEJASHWI

Recentemente, Omar e Tejashwi revelaram suspeita e desconfiança em relação ao Congresso.

Omar Abdullah disse que O bloco da ÍNDIA deve ser dissolvido já que a oposição não estava unida. Lamentou a falta de clareza sobre o futuro do bloco após as eleições de 2024.

“É lamentável que nenhuma reunião do bloco da ÍNDIA tenha ocorrido. Quem liderará? Qual será a agenda? Como a aliança avançará? Não há discussão sobre essas questões. Não há clareza sobre se permaneceremos unidos ou não “, disse Abdullah.

“Se fosse apenas pelas eleições de Lok Sabha, então acabaria com a aliança. Mas se isto continuar também nas eleições para a Assembleia (de Deli), então devemos trabalhar juntos”, acrescentou.

O comentário de Abdullah ocorre um dia depois de o ex-parlamentar de Bihar CM Tejashwi Yadav (do RJD, parte do bloco ÍNDIA) ter dito que o bloco ÍNDIA havia sido formado especificamente para pesquisas Lok Sabha.

“Já foi decidido que o Bloco ÍNDIA seria para as eleições de Lok Sabha. Se falarmos de Bihar, aqui estávamos juntos ainda antes, sob o Mahagathbandhan (aliança liderada pelo RJD com o Congresso e partidos de esquerda)”, disse Tejashwi.

ALIADOS DO CONGRESSO APOIAM AAP CONTRA O CONGRESSO

Os comentários diretos e explícitos de Omar, juntamente com os mais comedidos de Tejashwi, vieram quando três aliados do bloco da ÍNDIA, o Partido Samajwadi liderado por Akhilesh Yadav, o Congresso Trinamool de Mamata Banerjee e o Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray, declararam seu apoio à decisão de Arvind Kejriwal. AAP nas eleições de Delhi, onde o partido se opõe ao Congresso.

O apoio ao AAP veio depois que os aliados do Congresso em Maharashtra, incluindo o Shiv Sena (UBT), suavizaram sua posição sobre o BJP após uma acalorada campanha eleitoral para a Assembleia. Então há Apela à reconciliação no Partido Nacionalista do Congresso de Sharad Pawar..

Mesmo antes do episódio, vários eleitores do bloco estavam em desacordo com o Congresso por causa dos protestos em Adani e culpavam as urnas eletrônicas (EVMs) pelas perdas eleitorais.

Há um mês, em Dezembro, durante a sessão de Inverno do Parlamento, o Congresso enfrentou críticas de aliados como o TMC e o Partido Samajwadi por Interromper o processo de acusação contra Adani.uma vez que alguns parceiros preferiram que o Parlamento funcionasse. O TMC acusou o Congresso de sequestrar a agenda da oposição no Parlamento com os seus protestos contra Adani. O Partido Samajwadi também discordou do Congresso quanto à sua prioridade.

Depois houve o problema do EVM. A Conferência Nacional repreendeu o Congresso por culpar os EVMs pelas derrotas eleitorais em Haryana e Maharashtra.

As diferenças no bloco voltaram à tona em dezembro, quando o chefe do RJD, Lalu Prasad Yadav Ele apoiou Mamata Banerjee para liderar o bloco.. Sharad Pawar também reagiu e disse que o CM de Bengala era um “líder capaz”. O Partido Samajwadi também deu a entender a sua posição, dizendo que Mallikarjun Kharge era “o líder do bloco da ÍNDIA”.

O bloco ÍNDIA parece estar morto para todos os efeitos práticos, e isso não é de todo surpreendente, uma vez que veio com um botão de autodestruição desde a sua criação.