A vida de um cachorro, assim como a de um ser humano, é cheia de mudanças. Com a idade, não só muda a condição física do animal, mas também o seu caráter, hábitos e nível de atividade. Compreender essas mudanças relacionadas à idade é a chave para uma vida feliz e harmoniosa com seu amigo de quatro patas.

Cachorrinho inquieto

Durante a infância, a energia está no auge. O pequeno explorador estuda o mundo com curiosidade incansável, testando tudo de cor. Este período é um período de conhecimento ativo do espaço envolvente, das pessoas e de outros animais. O caráter é formado, são estabelecidos hábitos básicos que permanecerão com o cão pelo resto da vida. O presidente da Federação Cinológica Russa, Vladimir Golubev, observa que em tenra idade, os cães são ativos, enérgicos e às vezes inquietos. Portanto, a socialização precoce e a educação adequada são a chave para um futuro de sucesso. É importante proporcionar ao seu cachorro um ambiente seguro para explorar o mundo e corrigir rapidamente comportamentos indesejados.

Juventude e maturidade

Até um ano, a energia permanece em alto nível, mas surge a consciência. O cão aprende a interagir com os outros, aprende as regras estabelecidas pelo dono. Durante este período, é importante continuar o treinamento e proporcionar ao animal atividade física suficiente. Ignorar estas necessidades pode levar a problemas comportamentais, que vão desde pequenas travessuras até graves destruições. Por volta dos dois ou três anos de idade, o caráter do cão geralmente já está formado.

Idade madura

O período de três a sete anos é um período de estabilidade. Caráter, hábitos e comportamento já estão estabelecidos. Os cães tornam-se menos ativos do que na juventude e o seu comportamento é previsível. É um momento de calma e confiança.

Velhice

O envelhecimento afeta inevitavelmente o bem-estar físico e psicológico de um cão. A atividade diminui e podem surgir problemas de saúde. Animais de estimação mais velhos geralmente precisam de mais atenção e cuidado. Eles podem se tornar mais afetuosos ou, ao contrário, preferir a intimidade. É importante adaptar o seu horário de caminhada e atividade física às habilidades do seu cão.

Cada fase da vida de um cão é única. Compreender os comportamentos relacionados à idade o ajudará a entender melhor as necessidades do seu animal de estimação e a proporcionar-lhe uma vida confortável e feliz. Lembre-se de que amor, carinho e atenção são as melhores coisas que você pode dar ao seu fiel amigo ao longo da vida.