Como o Google está comemorando Mahakumbh 2025?

Mahakumbh 2025: O Google celebra o atual Maha Kumbh com uma animação de pétalas de rosa em sua tela de pesquisa. Ao pesquisar palavras como ‘Kumbh’, ‘Maha Kumbh’, ‘Kumbh Mela’, ‘Mahakumbh’ ou palavras semelhantes, a tela mostra uma animação onde o fundo mostra pétalas de rosa virtuais.

Esta animação pode ser reproduzida ou compartilhada com outras pessoas via e-mail, Facebook, X e WhatsApp. Os usuários também têm uma terceira opção onde podem dispensar a animação.

“O mecanismo de busca do Google celebra exclusivamente o início do Mahakumbh 2025 em Prayagraj. Quando você pesquisa por Maha Kumbh, ele derrama pétalas na tela em homenagem a Maha Kumbh”, de acordo com uma mensagem postada no identificador Mahakumbh X.

O Mahakumbh é um dos maiores encontros religiosos do mundo, realizado em Prayagraj, às margens do Triveni Sangam, confluência dos rios Ganges, Yamuna e do mítico Saraswati.

Sobre Mahakumbh Mela 2025 O Mahakumbh Mela é celebrado uma vez a cada 12 anos. Os rituais de banho chamados Shahi acontecerão em 14 de janeiro, festival Makar Sankranti, 29 de janeiro, Mauni Amavasya, e 3 de fevereiro, Basant Panchami.

Quase cinco milhões de pessoas compareceram ao Mela nos primeiros dois dias. O governo de Uttar Pradesh espera um influxo de 40-45 milhões de dólares durante todo o período Mela, informou o PTI.

Enquanto isso, devido ao grande número de devotos que chegam ao local, a administração Prayagraj criou um centro informatizado de achados e perdidos baseado em inteligência artificial.

“Foi criado um centro de achados e perdidos baseado em inteligência artificial. Ali são organizados alojamento, vestuário e alimentação para as pessoas perdidas… Não houve um único caso em que não tenhamos conseguido reunir crianças ou pessoas desaparecidas com as suas famílias. “Recebemos uma boa resposta do centro informatizado de achados e perdidos… Se houver um caso em que não conseguimos reunir uma pessoa com os seus familiares, a administração leva-os para casa às suas próprias custas.” Mela Adhikari Vivek Chaturvedi adicional disse à ANI:

