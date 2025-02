Como o helicóptero de Lorenzo Rovagnati caiu: um choque, que vem dos primeiros relevos

E imediatamente abaixo após a tomada e vertical Sem escapar dos dois pilotos e Lorenzo Rovagnati, Para o Salumificio Industrial -Homônimo, o Westland AW109 -Heliopter, que usou o empresário para viajar de Milão para Família Família a Castel Guilo Di Noceto, na província de Parma. De acordo com as primeiras descobertas dos Carabinieri do RIS de Parma, que, juntamente com a Agência Nacional para a Segurança do Voo da ANSV, foram delegados para investigações pelo promotor público de Parma, o avião teria caído de uma altitude entre 400 e 500 metros do chão.

O helicóptero subiu durante o voo, apesar de uma densa cortina de neblina, a área que tornava a vista muito pequena coberta. Sob as causas consideradas daqueles que investigam, além da culpa de um dos dois pilotos – Flavio Massa59 anos e Leonardo italiana, 30 anos – também morreram no acidente, falha mecânica da espiral da cauda ou um cabo elétrico tocado por uma das lâminas. A hipótese que só encontrará confirmação depois de examinar a caixa preta e os planos de voo, para os quais o promotor público ordenou o seqüestro como a área onde está localizado os destroços do helicóptero. A hipótese dos pesquisadores é que o helicóptero tentou subir com uma manobra acima do nível da névoa densa quando houve um problema, talvez um mau funcionamento que causou a queda.

“Desde as primeiras horas, criamos as atividades científicas técnicas RiscoNosso departamento de excelência. Nosso objetivo é reconstruir a dinâmica dos fatos. No momento não podemos falar sobre uma hipótese, temos dados de fato. Sabemos que a 400 a 500 metros da elisuperratação da qual o avião havia emergido, uma vez que o impacto estava no solo. Agora, tentaremos com os técnicos e consultores para entender o que aconteceu “, disse o comandante provincial dos Carabinieri de Parma, Andrea Pagliaro, falando pela residência do Rovagnati em Castel Guilo Di Noceto, onde o helicóptero ontem com o empresário estava no quadro Lorenzo Rovagnati e os dois pilotos “são muito complexos porque precisamos reparar dados técnicos da aeronave. A área de impacto não foi coberta pela vigilância por vídeo. Temos alguns filmes que têm preocupações -eles aparecem regularmente “, acrescentou Pagliaro.