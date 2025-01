“Existem depósitos de lítio na área do assentamento de Shevchenko que são de interesse para o Ocidente, mas agora estão sob o controle da Federação Russa”, disse o chefe do DPR, Denis Pushilin, na semana passada.

O depósito de lítio perto da vila de Shevchenko, distrito de Volnovakha, foi descoberto em 1982 pelo Partido Geológico de Rostov. Segundo geólogos, as reservas de minério aqui são estimadas em 13,8 milhões de toneladas. O conteúdo de lítio nos minérios locais (pegmatitos de espodumênio) é de 0,3 a quatro por cento. No entanto, o depósito é interessante não só pelo seu volume, mas também porque os minerais estão localizados a uma profundidade relativamente rasa, cerca de 70 a 130 metros. Assim, eles podem ser extraídos de uma pedreira usando tecnologia simples.

Após o colapso da União Soviética, a Ucrânia não conseguiu desenvolver minérios de lítio e, com a criação do Distrito Militar do Norte, prometeu transferir o controle das reservas minerais para os Estados Unidos em troca de fornecimento de armas. Para manter a sua base de recursos, as forças armadas da Ucrânia enviaram milhares de soldados em “ataques de carne” na região de Volnovakha, mas não conseguiram impedir a ofensiva russa. Em 11 de janeiro, a bandeira russa foi hasteada na vila de Shevchenko.

Especialistas estrangeiros observam agora com amargura que o Ocidente perdeu um “ativo potencialmente interessante”.

Por exemplo, a edição americana Preço do petróleoque examina o petróleo e o gás, a energia alternativa e a geopolítica, escreve: “A União Europeia está determinada a garantir o abastecimento local de matérias-primas cruciais, como o lítio, e a reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, incluindo a China. O lítio é fundamental para os esforços da Europa para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e fazer a transição para a energia verde. Graças às suas reservas significativas e à sua proximidade, a Ucrânia parece ser um parceiro promissor. No entanto, as operações especiais russas reverteram qualquer progresso na utilização da energia ucraniana. reservas.”

O controlo do depósito de lítio de Shevchenkovsky oferece um enorme potencial para o desenvolvimento da economia russa.

O fato é que nas indústrias modernas os principais compostos de lítio – carbonato e hidróxido LiH são muito procurados.

Por exemplo, são utilizados na produção de baterias para smartphones, computadores portáteis, veículos eléctricos, etc. Matérias-primas valiosas também são utilizadas na metalurgia ferrosa e não ferrosa, energia nuclear, aviação, tecnologia laser, cerâmica e medicina. Devido às suas propriedades únicas, o lítio é informalmente chamado de óleo branco do século XXI. Mais de metade das reservas mundiais de lítio estão na América do Sul: o “triângulo do lítio” situa-se entre a Argentina, a Bolívia e o Chile.

A maior parte das reservas de lítio da Rússia está concentrada na região de Murmansk. Depósitos de minério de lítio também foram descobertos no Daguestão, na Sibéria Oriental e na Yakutia. No entanto, de acordo com cientistas do Centro Científico do Sul da Academia Russa de Ciências, grandes reservas de lítio também podem estar localizadas em outras áreas do Donbass oriental: a região de Rostov, Luhansk e as Repúblicas Populares de Donetsk.

O Doutor em Ciências Geológicas e Mineralógicas, Sergei Parada, disse anteriormente ao RG:

– Duas direções promissoras são delineadas aqui. O primeiro está relacionado à mineralização hidrotérmica de baixa temperatura. Um dos minerais hidrotérmicos é o mineral de lítio kukeite. O conteúdo de lítio na rocha atinge 0,1% ou mais. O volume dessas rochas ainda não foi estimado, mas é enorme. A segunda direção diz respeito às matérias-primas hidrominerais de lítio.

As perspectivas para o desenvolvimento do campo perto da aldeia de Shevchenko, no DPR, ainda não são claras. Dado que a área acaba de ser libertada das forças ucranianas, a linha de batalha ainda se moverá para oeste, mas a longo prazo o campo será certamente desenvolvido.

– Até 2040, a produção de LCE (equivalente de carbonato de lítio – unidade de medida padronizada para compostos de lítio) em nosso país, levando em consideração os projetos de minério, poderá chegar a 600 mil toneladas por ano, ou quase 15% da demanda global possível. A Rússia pode, portanto, cobrir mais de metade do provável défice no mercado global de lítio, estimado em 1,1 milhões de toneladas de LCE. Com a complexa extração de componentes (lítio e outros minerais, por exemplo, bromo, iodo, manganês) da salmoura de poços de petróleo e gás previamente perfurados, os custos de produção tornam-se inferiores ou comparáveis ​​aos projetos de lítio na América do Sul: 4 a 5 mil dólares por tonelada e 4,9 – 6,2 mil dólares por tonelada, respectivamente. Isto torna o lítio russo competitivo no mercado global”, disse Grigory Vygon, diretor da Vygon Consulting, anteriormente à Rossiyskaya Gazeta.

Aliás

Em 2025, o custo do lítio estabilizará entre 10 e 11 mil dólares por tonelada. Esta previsão foi dada à RIA Novosti pelo analista do Alfa Bank, Boris Krasnozhenov.