Como o manequim Chanel Iman Godchaux girou itens domésticos com chasa

Chanel Iman Godchaux fez um nome na indústria da moda com uma carreira de modelagem que é simplesmente impressionante. Com apenas 15 anos, sua carreira se despediu quando ela obteve o terceiro lugar na competição Ford World Model em 2006. Esse sucesso levou à assinatura com os modelos Ford, catapultando o mundo da alta costura, onde caminhou para grandes moda para casas como Valentino , Stella McCartney e Alexander McQueen em sua temporada inaugural.

Nos próximos anos, ela homenageou os cobertores de quase todas as estimativas da revista de moda, americana e adolescente em coreano Voga. Sua carreira chegou a outra cúpula em 2010, quando ela foi nomeada Victoria’s Secret Angel, um papel que solidificou seu status como os modelos mais procurados da indústria. Voga A França também reconheceu sua influência, incluindo -a em sua prestigiada lista dos 30 melhores modelos da década.

A curiosidade e a versatilidade do Deus fora da modelagem também o levaram a explorar várias facetas além da indústria. Ela se aventurou no teatro, fez uma turnê de DJ-id e mergulhou na moda e no varejo, apresentando seus talentos e seus múltiplos interesses. Essa exploração criativa finalmente levou ao nascimento da coleção Chasa, sua casa, seu bebê e seu estilo de vida. Lançado recentemente, Chasa é um projeto apaixonado para Godchaux, nascido de suas próprias experiências e necessidades enquanto navega na vida nômade de um modelo. A coleção resume os artigos que trouxeram seu conforto e um sentimento de uma casa, não importa onde estava no mundo.

A Chasa oferece uma variedade de produtos luxuosos, incluindo vestidos, cobertores e velas, todos projetados com elegância e conforto na mente. Cada peça é um reflexo da jornada de Godchaux, seu amor pela opulência e seu desejo de criar um santuário onde quer que ela esteja. A marca testemunha sua evolução de um ícone da moda e um empreendedor de uma mãe que inclui a essência da casa e o conforto.

Ouça o último episódio de Second Life Ouvir a viagem de Godchaux no espaço dos itens domésticos. E continue rolando para comprar alguns de nossos favoritos da Chasa.

