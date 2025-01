Como o palco Primorsky do Teatro Mariinsky começou a expandir seu rico repertório

Irina Yuryevna, em setembro passado o grupo de ópera se apresentou pela primeira vez no palco do Teatro Bolshoi. Este é o Olimpo, que todo artista sonha conquistar. Você estava preocupado com o grupo?

Irina Soboleva: Eu tinha confiança nas capacidades do nosso teatro e, portanto, estava calmo. Quando as datas da turnê em Moscou foram conhecidas, os preparativos sistemáticos começaram. Queríamos mostrar mais óperas, mas acabamos com duas. O resto – da próxima vez! (sorri). Eles trouxeram Aida de Verdi para Moscou, dirigido por Alexei Stepanyuk, e A Noiva do Czar, de NA. Rimsky-Korsakov, dirigido por Vyacheslav Starodubtsev. As apresentações foram bem feitas, os artistas lidaram com sucesso com o medo. Depois de aplausos e reverências, ouvimos gritos da plateia: “Fiquem conosco!” Vale muito.

Você combina a liderança do grupo de ópera Primorsky Stage com o trabalho no Teatro Mariinsky. Qual é o propósito desta combinação?

Irina Soboleva: Ainda é um mistério para mim como isso pode ter acontecido. A decisão de Valery Abisalovich Gergiev foi uma surpresa completa.

Quando me conheci, vi um teatro moderno com salas grandes e pequenas (na verdade, não é tão pequeno – mais de 300 lugares!). Mas este salão parecia deserto. Iniciamos o laborioso processo de sua reanimação preparando pequenas óperas para o público infantil, com duração de pouco mais de uma hora. Assim surgiram as produções “O Pequeno Príncipe”, “Murych o Gato”, “Cenas da Vida de Nikolenka Irteniev” (baseada na trilogia de Leo Tolstoy), “Nabo”, “Os Músicos da Cidade de Bremen”.

Quando vi a reação dos jovens espectadores numa das primeiras apresentações, percebi que estávamos no caminho certo, embora no início o público mal ocupasse um quarto da sala. Ela fez almofadas para as cadeiras para que as crianças pudessem sentar-se confortavelmente e assistir à apresentação. E depois de um tempo eles me disseram – ah, que alegria! – que todos os ingressos foram vendidos. Agora muitas vezes está esgotado.

Assim como acontece com apresentações de repertório adulto. Lembre-o.

Irina Soboleva: “A Flauta Mágica”, “Don Carlos”, “Rigoletto”, “La Traviata”, “O Amor das Três Laranjas”, “Pagliacci”, “Turandot”, “Tosca”, “Madama Borboleta”, “A Noiva do Czar ” , “Snow Maiden”, “O Conto do Czar Saltan”, “Eugene Onegin”, “Macbeth”, “Khovanshchina”, “Boris Godunov” e muitos outros. A estreia no outono do ano passado foi a ópera cômica de Donizetti, Don Pasquale.

Nem todo teatro pode ostentar um repertório tão rico. Nos últimos anos, muitos cantores juntaram-se ao grupo; sem eles teria sido impossível.

Como você seleciona solistas? De acordo com o repertório ou de acordo com as capacidades do grupo?

Irina Soboleva: E assim, e assim. Não quero citar nomes específicos para não ofender ninguém, mas acredite, houve um acréscimo sério que me deixa infinitamente feliz.

Com a chegada de uma nova adição séria ao grupo costeiro, temos novos planos. Próximas produções das óperas “Il Trovatore” de Verdi e “Prince Igor” de Borodin.

No início de sua criação, o repertório do palco Primorsky incluía a ópera O Jogador, de Prokofiev. Tive a sorte de ouvir Vladimir Galuzin, reconhecido como o melhor intérprete do papel principal. E nosso refrão nas cenas da roleta foi ótimo. Mas agora não está no repertório…

Irina Soboleva: Certa vez, como dizem, levei Vladimir Galuzin pela mão ao Teatro Mariinsky, arruinando assim as relações com o diretor-chefe do teatro em que atuou por muito tempo. ‘O Jogador’ é de facto uma obra exclusiva de Galuzin, que o tornou famoso no mundo da ópera.

O repertório do teatro inclui óperas muito espetaculares e divertidas – “O Amor pelas Três Laranjas”, “As Bodas de Fígaro”. A opereta “The Bat” também apareceu. Essa direção se desenvolverá?

Irina Soboleva: O público aceita muito bem essas produções. Agora estamos preparando para um pequeno salão uma versão atualizada da ópera “O Mouro” de Stravinsky (baseada em “A Casinha em Kolomna” de Pushkin).

Também temos a ideia de adicionar operetas clássicas ao repertório, embora este seja um gênero muito difícil que nem todos os artistas conseguem fazer. “The Circus Princess”, “The Merry Widow”, “The Gypsy Baron” e outras operetas exigem artistas de alta qualidade. Você deve ser capaz de falar e cantar de forma que todos na plateia possam ouvir, mover-se facilmente pelo palco e ao mesmo tempo dominar a arte de dançar.

Sua mãe, Liya Mabo, foi a prima donna do Riga Musical Comedy Theatre…

Irina Soboleva: Sim, minha infância foi iluminada pela luz do seu talento. A opereta de Riga estava, juntamente com as de Sverdlovsk e Moscou, entre as três mais famosas da URSS. Esses teatros baseavam-se na opereta clássica vienense e tinham um rico repertório – repertório da Europa Ocidental e soviético.

Mama foi uma ótima Adele em Die Fledermaus, embora tenha sido um papel muito difícil. Também tenho uma foto dela cantando “Circus Princess”, equilibrando-se em um balanço sob a cúpula.

Os fãs de ópera, estudando o pôster do palco histórico, sonham em ver óperas modernas no palco de Primorsky, por exemplo, “Lolita” de Shchedrin, seu “A Christmas Tale”, a recente estreia da ópera “Mercy” de Alexander Tchaikovsky (baseado na peça de Nicholas Roerich) e outros. Temos esperança?

Irina Soboleva: Tentamos levar em conta os desejos do público. Em uma das reuniões, um ouvinte perguntou por que “The Enchanted Wanderer” de Shchedrin não foi apresentado no teatro de Vladivostok.

Transmiti este desejo a Rodion Konstantinovich e, um ano depois, para o aniversário do compositor, preparamos esta ópera. Foi apresentada na abertura do Festival Mariinsky em 2024. Foi executada pelo coro e solistas do Palco Primorsky, acompanhados pela Orquestra do Teatro Mariinsky sob a direção de Valery Gergiev. Os dedos de uma mão são suficientes para listar os teatros que conseguem lidar com esse material musical extremamente complexo. Estamos orgulhosos de que Vladivostok tenha se tornado a terceira cidade onde esta música foi tocada, depois de Nova York e São Petersburgo.

Recentemente, em conversa telefônica com Rodion Konstantinovich Shchedrin, discutimos a possibilidade de incluir sua extravagância de ópera “A Christmas Tale” nos planos de repertório do Palco Primorsky.

Quais são os planos de turnê da Mariinsky Opera Company? Você está viajando pelo seu próprio país ou pelos seus vizinhos na Ásia?

Irina Soboleva: Nosso repertório de ópera pode interessar públicos em todos os cantos do mundo. Os planos da turnê ainda estão em processo de aprovação, mas já se sabe que a equipe do Primorsky Stage se apresentará no palco do Teatro de Ópera e Ballet de Krasnoyarsk, e artistas da capital da Sibéria Oriental virão até nós em Vladivostok.

Ajuda “RG”

Irina Soboleva é a principal acompanhante do Teatro Mariinsky e laureada com o prêmio nacional de ópera Onegin. Desde 2012 leciona no Conservatório Estadual de São Petersburgo, em homenagem a NA Rimsky-Korsakov, no departamento de habilidades de acompanhante. É membro do júri de vários concursos internacionais. Ministra master classes na Rússia e no exterior, colabora com o Teatro Bolshoi. Desde setembro de 2021 – diretor artístico do grupo de ópera do palco Primorsky do Teatro Mariinsky.