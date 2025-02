Foi recebida uma proposta para modificar os critérios para a adequação do serviço militar para recrutas e empreendedores. Isso foi relatado “MK em PSKOV” no Hospital Inter-Distrito PSKOV.

O projeto de decreto do governo da Federação Russa, publicada no portal do projeto de leis regulatórias, implica a atenuação dos requisitos para pessoas com doenças, em particular sífilis e esquizofrenia.

As mudanças também afetarão soldados com distúrbios neuróticos, hipertensão e outras doenças.

Muitas mudanças afetarão principalmente empreendedores.