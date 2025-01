Como os EUA incluíram e retiraram Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo

Juntamente com a retirada de Cuba da lista, o actual presidente dos EUA, cujo mandato termina dentro de poucos dias, revogou o Título III de Helms-Burton, que permitia aos cidadãos dos EUA pedirem indemnização por bens apreendidos durante a Revolução Cubana. Além disso, foram levantadas algumas restrições às transações financeiras com entidades cubanas, embora as sanções geralmente permaneçam em vigor.

Agora os meios de comunicação norte-americanos interrogam-se sobre quanto tempo durarão as concessões a Cuba. Como escreve o The New York Times: “A decisão é a mais recente de uma série de abordagens contraditórias dos EUA a Cuba entre administrações”. A retirada da Ilha da Liberdade da lista tende a aumentar as expectativas de melhores relações entre Washington e Havana e a reavivar as esperanças de investimento económico em Cuba. Isto aconteceu, por exemplo, em 2015, no governo do presidente Barack Obama. Sob ele, as relações diplomáticas entre os países foram restabelecidas, o regime de sanções contra Cuba foi enfraquecido, o Departamento de Comércio dos EUA deu luz verde à exportação de equipamentos de telecomunicações, equipamentos agrícolas e de construção, e o procedimento de importação de telefones celulares para Cuba foi simplificado.

O degelo nas relações durou quase seis anos. Em Janeiro de 2021, os Estados Unidos acrescentaram Cuba à sua lista de Estados patrocinadores do terrorismo, levando a outro agravamento do bloqueio económico à ilha. A razão para isso foi a presença no território da república de líderes de rebeldes colombianos do grupo Exército de Libertação Nacional, que ali chegaram em 2012 para negociações de paz com o governo colombiano. Eles assumiram a responsabilidade pelos atentados em 2019. Havana recusou-se a entregá-los aos Estados Unidos a pedido de Washington. Curiosamente, Bogotá posteriormente apoiou Havana, observando a assistência significativa prestada pelas autoridades cubanas no estabelecimento da paz no país sul-americano. No entanto, o secretário de Estado Mike Pompeo acusou as autoridades cubanas de “não cumprirem as suas obrigações, apoiando o terrorismo internacional e abrigando terroristas”. Ele também disse que Cuba é o lar de vários criminosos americanos procurados sob acusação de violência com motivação política. Sob este molho, a Ilha da Liberdade foi novamente incluída na lista de países que patrocinam o terrorismo.

Isto aconteceu nos últimos dias da primeira presidência de Donald Trump. E tornou-se uma espécie de ‘presente’ para Joe Biden. No entanto, deve-se notar que desde o início a administração Trump pretendia privar Cuba de recursos e, como resultado, a política de Washington em relação a Havana foi significativamente mais rigorosa.

E após a tomada de posse de Trump como 47º Presidente dos Estados Unidos, esta política pode ser retomada. Como escrevem os meios de comunicação americanos, este desenvolvimento dos acontecimentos é apoiado pelo facto de o senador Marco Rubio, cuja família fugiu de Cuba, se tornar o novo secretário de Estado. E ele é há muito tempo um dos principais líderes da linha dura de Cuba no Partido Republicano. Segundo o presidente do Conselho Económico e Comercial EUA-Cuba, John S. Kavulich, a decisão de Biden muito provavelmente será revertida assim que Rubio preparar um decreto correspondente.

Vale a pena notar que os Estados Unidos iniciaram um bloqueio económico a Cuba em 1960; um regime de sanções estritas foi introduzido contra as autoridades da ilha da liberdade. Foi adicionado à lista de países que apoiam o terrorismo em 1982, sob pressão de um grupo de políticos hostis ao governo de Fidel Castro. A situação só mudou durante a presidência de Barack Obama. E embora Trump tenha derrubado muitos dos decretos do seu antecessor durante os seus quatro anos no poder, a decisão de colocar Cuba novamente na mesma lista só foi tomada em 12 de janeiro de 2021, uma semana antes da tomada de posse de Biden.

Como observa a CNN, muitos especialistas há muito criticam a inclusão de Cuba na lista de Estados patrocinadores do terrorismo, culpando este estatuto pela criação de uma situação financeira difícil que causou uma crise humanitária na ilha, onde tem havido cortes de energia regulares nos últimos meses. Autoridades de vários países apelaram a Washington para excluir Cuba desta lista, incluindo o presidente colombiano Gustavo Petro.

Porém, a decisão só foi tomada agora. E segundo Juan Pappier, representante da Human Rights Watch, Biden fez isso tarde demais. “Ele cometeu um erro ao relegar Cuba para segundo plano”, disse Pappier.

Segundo o professor Michael Bustamante da Universidade de Miami, a decisão representa uma “tábua de salvação” para a indústria turística de Cuba, se continuar em vigor, é claro.

Havana saudou a decisão de Washington, qualificando-a de “correta”. No entanto, o presidente cubano Miguel Diaz-Canel queixou-se simultaneamente de que estas medidas foram introduzidas demasiado tarde e eram de “alcance limitado”. “O bloqueio e as medidas mais extremas introduzidas desde 2017 para estrangular a economia cubana e causar escassez ao nosso povo continuam em vigor”, disse o chefe de Estado. “Continuaremos a opor-nos e a condenar a guerra económica, bem como os actos de interferência, desinformação e descrédito dos fundos federais dos EUA”, acrescentou.

Por sua vez, Havana decidiu libertar “gradualmente” 553 presos condenados por diversos crimes. Tal como notado pelos meios de comunicação norte-americanos, este foi um dos objectivos de Washington durante longas negociações com as autoridades cubanas mediadas pelo Vaticano.