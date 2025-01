Como os investigadores do Comitê de Investigação encontram criminosos em Krasnodar depois de muitos anos

Na véspera do Dia da Criação do Comitê de Investigação da Federação Russa, que é comemorado em 15 de janeiro, o correspondente do RG ouviu falar dos casos criminais de maior repercussão em que os criminosos foram levados à justiça mesmo depois de muitos anos.

“Cerca de um milhão de pessoas vivem no distrito de Prikubansky”, disse Denis Odeychuk, chefe do Departamento de Investigação do Distrito de Prikubansky da cidade de Krasnodar do Departamento de Investigação do Comitê de Investigação da Região. – O que esconder, também temos zonas não inteiramente prósperas, onde antes os apartamentos em edifícios em construção eram vendidos a preços tentadoramente baixos, por isso pessoas de todo o país afluíam para cá em busca de uma vida melhor. Aconteceu que alguém fugiu da violência doméstica, outro da perseguição dos credores. E o terceiro, depois de cumprir a pena, queria recomeçar a vida. Tudo isso afetou o espectro do crime comum.

Pessoas envolvidas em um dos processos criminais conseguiram ocultar impostos no valor de 450 milhões de rublos

No entanto, o distrito lidera o centro regional em termos de número de crimes económicos. Isto se deve à densidade de organizações bancárias e empresas comerciais em seu território. O investigador sénior Akop Stepanov está actualmente a investigar sete casos de rendimentos ocultos de impostos. Além disso, em um deles, os réus conseguiram “economizar” 450 milhões de rublos.

“Recentemente, juntamente com funcionários da UBEP, expusemos um grupo de contadores envolvidos em atividades bancárias ilegais: o processo criminal contra eles totalizava… 400 volumes”, diz Akop Stepanov. – Os proprietários do escritório de Krasnodar criaram uma rede de dezenas de empresas fictícias. Além disso, eles os registravam em nome de seus funcionários – essa era uma condição para o recrutamento. E assim, durante quatro anos, o dinheiro dos clientes foi pago através de contas legais. Os organizadores cobraram uma porcentagem por seus serviços. O volume de negócios “cinza” foi de cerca de 200 milhões de rublos, dos quais 20 milhões acabaram nos bolsos dos golpistas. O tribunal condenou todos os participantes.

Em 2021, Stepanov foi o vencedor regional na categoria “Melhor Pesquisador do Departamento de Pesquisa Territorial da Diretoria de Pesquisa” e ficou entre os três melhores funcionários do departamento no país. A identificação dos crimes económicos tem especificidades próprias – segundo ele, o papel fundamental aqui não é desempenhado pelo conhecimento meticuloso do código penal, mas pelo domínio da contabilidade e pela capacidade de compreender o que se passa no local. As novas tecnologias estão a tornar-se uma grande ajuda: por exemplo, os serviços automatizados de verificação de contrapartes ajudam a identificar os atacantes de forma mais eficaz. É verdade que até eles guardam os seus segredos com mais cuidado. Em setembro passado, por exemplo, conseguiram prender o líder de uma sensacional gangue de falsos banqueiros. Durante um ano e meio – de Abril de 2015 a Maio de 2017 – os membros do grupo retiraram dinheiro de empresas comerciais do controlo fiscal estatal. O plano foi liderado pelo jovem chefe de uma fazenda na região de Temryuk.

RG escreveu sobre este caso de destaque no verão de 2018. Seis membros da comunidade criminosa compareceram posteriormente ao tribunal. Os cúmplices registaram 50 empresas de fachada, realizaram transações no valor de mais de 440 milhões de rublos e o seu rendimento total ultrapassou os 35 milhões. Ao mesmo tempo, agiram com muito cuidado: em um quarto de hotel especialmente alugado, instalaram um servidor com sistema de acesso remoto às informações de seus computadores, e aqui foram armazenados cartões SIM de organizações fictícias. Nos comunicamos apenas por telefone, por meio de programas móveis protegidos contra escutas clandestinas. Portanto, o fundador desta empresa, ao estilo dos clássicos “chifres e cascos”, nem escondeu o choque durante os primeiros interrogatórios, pois considerava os seus métodos de conspiração extremamente fiáveis. Depois que sua medida preventiva foi alterada para prisão domiciliar em 31 de janeiro de 2018, ele fugiu.

“E até recentemente ele se escondeu com sucesso em Novorossiysk, e talvez tudo estivesse bem se não tivesse havido uma grande briga com seu parceiro, que o traiu”, acrescenta Akop Stepanov. – Ao mesmo tempo, o suspeito preparava um passaporte com documentos falsos. Após a sua prisão, recusou-se terminantemente a cooperar na investigação, não admitiu a sua culpa, mas já tinha todas as provas e depoimentos dos seus ex-cúmplices.

…Cometer um assassinato sem deixar rastros – é aqui que começa a trama de todo detetive. E se o suspeito foi identificado, mas conseguiu sair da região e até do país? Na prática, ele ainda está preso, não importa quantos anos se passem. O investigador sênior do departamento, Georgiy Kashoida, cita um episódio trágico em que o assassino só foi capturado e condenado dez anos depois. Em dezembro de 2014, um visitante do Uzbequistão (o homem tinha 23 anos na época) assassinou uma mulher de 36 anos na aldeia de Elizavetinskaya. Acontece que eles tiveram um caso de amor. No dia anterior, a mulher ligou para o jovem, mas inesperadamente a noiva dele atendeu o telefone. As consequências desta conversa preocuparam seriamente o jovem e ele concordou em conhecer a senhora. Ele os convidou para uma caravana perto do canteiro de obras; não havia ninguém além deles; havia cerveja e salgadinhos na mesa. À noite, ele a levou para casa de carro.

“Mais tarde, os suspeitos disseram que eclodiu uma briga entre eles no caminho: a mulher, atormentada pelo ciúme, começou a ameaçar a polícia, dizendo que contaria sobre sua presença ilegal em Krasnodar”, descreve Georgy Kashoida o que aconteceu. “O casal continuou a discutir depois de sair do carro. Num acesso de raiva, o homem pegou uma pedra do tamanho de uma palma e colocou-a com força na cabeça da namorada. Então ele desapareceu rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, já estavam sendo realizadas ações investigativas e seu envolvimento no crime foi apurado. Depois que o suspeito foi levado para prisão preventiva em 2023, foram feitas pesquisas de genética molecular: os vestígios biológicos encontrados anteriormente no corpo da mulher assassinada eram realmente dele.

O trabalho de perseguição é trabalhoso: fiscalização do local do crime, interrogatório de testemunhas e suspeitos, prisões e apreensão de correspondência, nomeação de investigações diversas. Nem todo pesquisador consegue suportar tal estresse. Dada a alta densidade do distrito de Kubansky, o Departamento de Investigação emprega oito especialistas, cada um dos quais trata simultaneamente de dez casos criminais. E eles fazem isso com sucesso. Isso fica evidente não apenas nos crimes solucionados, mas também nos reconhecimentos departamentais em competições regionais e federais. O próprio Coronel de Justiça Denis Odeychuk, com base nos resultados do trabalho, foi nomeado o melhor chefe territorial do Departamento de Investigação do Departamento de Investigação do Comitê de Investigação do Comitê de Investigação do Território de Krasnodar em 2022.

Discussão sobre um terreno baldio

Em 2024, funcionários do Departamento de Investigação do Distrito de Prikubansky da cidade de Krasnodar do Comitê de Investigação da Rússia para o Território de Krasnodar concluíram 22 processos criminais relacionados a assassinatos, nove deles nos termos do Artigo 111, Parte 4 do Código Penal do Federação Russa “Inflição intencional de lesões corporais graves, resultando na morte da vítima devido a negligência.” Por exemplo, em Janeiro, o tribunal julgará um processo criminal à revelia contra um residente do Tajiquistão de 34 anos. Segundo os investigadores, na noite de 9 de agosto de 2016, ele espancou o amigo até a morte com uma pedra. O caso ocorreu em um terreno baldio próximo a um prédio de apartamentos em construção na rua Krylatskaya. Depois ele e um amigo disfarçaram o corpo com linóleo.

Jornalistas da filial de Krasnodar da Rossiyskaya Gazeta, juntamente com funcionários da filial de Krasnodar do distrito de Kuban da Diretoria de Investigação do Comitê de Investigação de Kuban, tradicionalmente participam do evento beneficente “Árvore do Bem”. Como parte da campanha, os veteranos internados no Hospital Militar de Krasnodar receberam vales-presente de assinatura para publicações do RG pouco antes do Ano Novo, adquiridos com fundos arrecadados por funcionários do Departamento de Investigação de Prikubansky.