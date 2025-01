Como os pastores do Rendier Yakut lutam contra a partida de veados selvagens de casa

O Distrito Nacional Islandico de Olenek faz fronteira com o território de Krasnoyarsk, onde o poder de rena quase desapareceu. A lei da vida é tal que, se o veado doméstico desaparecer na tundra, selvagem.

Devido aos princípios modernos “humanos”, bem como por causa dos altos custos do helicóptero, o número de veados selvagens não é verificado, como foi feito nos anos soviéticos

É por isso que os ataques de mil rebanhos selvagens se tornaram mais frequentes, o que remove os parentes da casa.

Além do desenvolvimento da indústria, os caminhos de migração de veados selvagens são ajustados, geralmente em conexão com os subúrbios que foram realizados na área do Polo Norte. O som dos carros faz animais sensíveis e eles mudam os caminhos habituais e vão para onde nunca haviam estado antes.

Nos tempos soviéticos, também houve ataques de veados selvagens. Tal acidente aconteceu, por exemplo, na década de 1970. É claro que os pastores de renas não permaneceram sem apoio – o número de gado foi rapidamente restaurado. Além disso, os cervos selvagens foram filmados naqueles anos – eles colhem pele, carne. Cada distrito tinha seu próprio pequeno parque de aeronaves e o estado pagou por todos os vôos. O equilíbrio necessário para o veículo de rena foi apoiado. E, nos anos 90, os pastores de renas foram deixados sozinhos com seus problemas, os ataques de animais selvagens eram mais comuns. Isso explica a redução acentuada no número de veados domésticos.

Em 2012, De Olenekty sobreviveu novamente a uma grande invasão de “Wilden” e perdeu uma parte considerável do gado. Então os cientistas vieram em socorro. O Diretor do Instituto de Problemas Biológicos das Cryolitias do ramo da Sibéria da Academia Russa de Ciências Inocentes Okhlopkov entrou em contato com os colegas de Krasnoyarsk e eles forneceram vários colares de satélite que montaram em casa e veados selvagens para seguir sua localização. Por vários anos, graças a informações oportunas, foi possível evitar as reuniões desses dois grupos.

Infográfico “RG” / Rafael Zaripov

Durante o desenvolvimento do depósito de diamante de Verkhne-mun atrás do círculo ártico, as estradas começaram a construir ativamente nessa área. Os cientistas então informaram os industriais que isso violaria as formas de migração de veados selvagens.

– A empresa foi para nos encontrar e as transições foram feitas nesses lugares. Mas, apesar disso, Deer ainda saiu do caminho habitual. E então, a rota não os influencia mais, mas o som que vem de caminhões pesados. E começamos a relatar quando Deer se aproximou da estrada. Então os industriais pararam a passagem de veículos – Okhlopkov explicou.

Em 2015, o Oleneksky Mup Hagen construiu para todo rebanho, no caso de um ataque para salvar o cervo doméstico nos corais. No entanto, essas cercas agora não são uma panacéia. De acordo com as observações dos moradores locais, começou um cervo selvagem que começou a “circular” por uma semana, no máximo dez dias, agora. Parece ter saído e duas semanas depois ele voltou.

A situação deteriora -se que houve menos colares nos últimos anos. Eles são importados e caros, dez anos atrás, 45-50 mil custos de rublo e, para o tráfego, você deve pagar à taxa de câmbio do euro.

– O problema é exacerbado pelo fato de que esse acidente diz respeito apenas à nossa área, eles não atingem outros cervos selvagens. No ano passado, graças à intervenção do chefe do município, Lena Ivanova, foi criada em nome do helicóptero assim que o veado selvagem apareceu e as empresas de diamantes que pagaram 30 helicópteros e entregaram os caçadores de combustível para evitar problemas , “Diz Zootechnik Marina Nikolaeva.

Agora, os colares estão disponíveis apenas no veado selvagem da população lenoneoleciana, e já é impossível seguir o grupo Taimyr.

Os moradores da idéia do distrito de Olenek com a instalação de canais estavam felizes. Em 2024, no entanto, os cientistas não tinham dinheiro suficiente, nem mesmo em colarinhos de satélite para veados domésticos. Se houvesse uma chance de pendurar canais para as mulheres, seria possível alcançá -las e trazê -las de volta ao rebanho. É muito mais barato do que gastar em lugares.

Okhlopkov inocente acredita que o problema vai além do local, você deve resolvê -lo no nível do governo de Yakutia. Com sua opinião, Deer está em solidariedade. No final de 2024, os moradores enfrentaram seu problema com o Ministro da Agricultura da República de Sakha e agora estão aguardando mudanças positivas.

Ao mesmo tempo, a região indica a necessidade de tornar a profissão de um pastor de renas muito popular.

– Como eu era deputado, consegui um minuto dos pastores de rena de nossa região como trabalhando em circunstâncias especiais. Agora os jovens estão indo para essa atmosfera. Salário – 70-80 mil rublos. A renda é menor em outras áreas. Mas isso não é suficiente para o cronograma de trabalho de 24 a 7 nas condições climáticas mais difíceis “, diz Marina Nikolaeva.

Enquanto isso

Em 2024, 28 milhões de rublos em Yakutia foram designados para o programa Herly Young Reindier. Ele trabalha desde 2020 e oferece o direito de receber benefícios sociais na quantidade de um milhão de rublos de comemoradores de renas, que trabalham com a veetrica de renda do norte de casa há pelo menos quatro anos. O direito ao pagamento é concedido apenas uma vez e o destinatário precisa trabalhar no setor por mais cinco anos. Até 2021, o programa trabalhava apenas na zona do Polo Norte e depois ficou disponível em todas as áreas de Yakutia.