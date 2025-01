Como os pesquisadores erraram ao prever os resultados das eleições de 2024 nos EUA: explica Donald Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou mais uma vez que as eleições de 2020 no país foram fraudadas e que também houve esforços para fraudar as eleições de 2024, mas o desempenho republicano foi bom demais para ser fraudado.

“A propósito, em 2020, essas eleições foram totalmente fraudadas, mas tudo bem. Foi uma eleição fraudada”, disse Trump, dirigindo-se aos apoiadores no Salão de Emancipação do Capitólio dos EUA após a inauguração formal na Rotunda do Capitólio.

“Se eu sentisse que perdemos, não teria concorrido novamente, porque é como a última pesquisa, certo, mas eu sabia o quão bem nos saímos, e desta vez tornamos a votação grande demais para ser manipulada”, disse Trump. Trump completou um retorno notável ao poder na segunda-feira, quando tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos e apresentou planos para uma série imediata de ordens e ações destinadas a mudar drasticamente o curso do país.

“A única coisa boa sobre isso foi que mostrou o quão ruins eles são”, disse Trump.

“Então enfrentamos Hillary (Clinton)… uma pessoa muito legal e a vencemos… nos saímos melhor em 2020… obtivemos milhões de votos de novo… obtive 9 milhões de votos que ninguém mais havia conseguido… pensei que tínhamos.” perdido, eu não teria feito isso de novo… E nós tornamos isso grande demais para lidar. Eles tentaram, eles tentaram”, disse ele.

Trump explicou porque é que os investigadores se enganaram ao prever a vitória republicana em 2024. “Um homem perguntou-me ontem porque é que as sondagens estavam tão erradas. Eles mostraram que você venceu, mas não de forma esmagadora. “Eu disse que as pessoas estão tão irritadas com o sistema eleitoral e com os redatores de notícias falsas que não querem falar com ninguém”, disse Trump na reunião.

“Então, quando você liga para alguém de Trump em quem você está votando. Eles diriam que não é da sua conta. Isso foi cerca de 40% das pessoas para quem ligaram… Eles rejeitaram e não demonstraram. É por isso que quando os resultados chegaram foram muito superiores”, disse, sublinhando como os republicanos venceram os sete estados indecisos e o voto popular nas eleições de 4 de novembro de 2024.

No início do seu discurso de posse, Trump disse que a “era de ouro da América” ​​​​começou.

“A minha recente eleição é um mandato para reverter completa e totalmente uma traição horrível e todas estas traições que ocorreram e devolver ao povo a sua fé, a sua riqueza, a sua democracia e, na verdade, a sua liberdade. A partir deste momento, o declínio dos Estados Unidos acabou.”

Se eu achasse que tínhamos perdido, não teria concorredo de novo, porque é como se fosse a última enquete, certo, mas eu sabia o quão bem nos saímos, e desta vez a tornamos grande demais para ser manipulada.

Fonte