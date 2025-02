Como os primeiros clonados na Rússia vive em uma nova tecnologia simplificada

Embora a fazenda da empresa “Dawn”, obviamente, não seja totalmente normal. Um dos laboratórios biotecnológicos de produção mais equipados do país trabalha aqui. Asterisk – A nona vaca clonada na Rússia e a primeira – atogênica, ou seja, obtida com a ajuda da tecnologia simplificada e acelerada dos clones feitos à mão. Ela nasceu em terceiro, 2024 e é uma cópia exata do original – Burenka, que deu 18 toneladas de leite por ano e deu sete bezerros e, com base nas fotos do laboratório, que tinham exatamente o mesmo local de “coração” branco nela testa. Uma comparação do DNA do original e do clone confirmou que eles são idênticos.

“Usamos as células do úbere para clonar, embora elas possam ser removidas do ouvido e de fato de qualquer área da pele”, disse o RECROLOGOLTE PETER IKONOMOV ao correspondente do RG. – Mas a pele é mais macia no úbere, é mais fácil trabalhar com ela, as células são mais fáceis de propagar e cultivar uma monolaaag. Eles são então introduzidos no ovo e, por sete dias, um embrião é cultivado no tubo, que, se for viável, é implantado em uma mãe substituta (receptor).

Experimentos no laboratório começaram em 2022. A tecnologia ainda está sendo elaborada, nem todos os embriões puxam a cenoura e os abortos acontecem. Apenas uma das mais de três dúzias de vacas, que foi plantada pelo embrião, acabou de dar uma panturrilha. E mais cedo, os cientistas tiveram que trabalhar com cerca de cinco mil ovos. Como resultado, nasceu um asterisco. No futuro, os cientistas têm certeza de que o número de tentativas será menor e o próprio processo se tornará mais fácil, mais rápido e mais eficaz. Agora, os experimentos estão em andamento, um dos objetivos é obter um touro clonado.

“Será realmente um avanço e muito sério”, diz Viktor Vorobnyak, diretor das ciências agrícolas, Dr. Ciências Agrícolas. – As pessoas geralmente entendem erroneamente o significado da clonagem, que o reduz a obter animais produtivos. Eles costumam perguntar quanto essa vaca dá leite? Como você alimentará e manterá, ele dará. Temos uma cópia genética, não produtiva. Em primeiro lugar, trata -se de ciência fundamental. Tentamos manter a genética única. Sim, nós realmente clonamos a melhor fazenda. Mas dizer que este animal mostrará exatamente a mesma produtividade ou estreita, prematuramente.

Após cerca de alguns meses, o equipamento aguarda a primeira inseminação, se tudo correr com sucesso, ele usará o bezerro por nove meses. E após o nascimento dele, ela inicia a primeira lactação e será possível fazer algumas comparações. Os cientistas esperam que tudo seja aprovado sem problemas e a vaca clonada ganhe descendentes.

É curioso que a estrela tenha passado os dois primeiros meses de sua vida em laboratório, onde foi vista o relógio e caiu da garrafa. Então o adulto -p -kalf foi enviado para a fazenda. Vamos à construção do departamento de gravidez, onde a vaca experimental agora vive. É completamente comum, como ainda mais da mesma linha. Está muito frio lá fora, uma geada leve toca uma poça. Mas ele não é terrível para os vizinhos.

– A temperatura de hoje é normal para eles. O mais importante é que o ninho em que eles mentem estão secos. O bebedor com estrelas aquecidas, ela não bebe água gelada, disse a cabeça da fazenda Yuri Malysshko. – No dia em que lhe damos 25 kg de mistura de alimentos, incluindo poço, palha, senagem e comida composta. Ela come da mesma maneira que seus colegas. Não tentamos alimentar muito. Caso contrário, será gordo e será como um sanduíche, não precisamos disso, pode surgir problemas com concepção. Em geral, ela vive em circunstâncias normais. Recebi as mesmas vacinas. Eu não machuquei nada. A diferença é que não a visitamos, como outros bezerros, para não descobrir o estresse excedente. E é apenas no estábulo, e não como as outras vacas. Após a inseminação, provavelmente permanecerá aqui, eles não o traduzirão em algumas condições especiais.

Enquanto isso, um equipamento sem medo de fotógrafos está sem fugir e não assusta um grande número de pessoas. E seu poderoso baixo “Mu” é apanhado por mercadorias em outras barracas.

“Ela é obviamente estragada pela atenção, muito divertida e terna”, ri Yuri Malyshko. – Uma vaca – em princípio, não um animal estúpido. Ela sente o humor de uma pessoa no nível dos instintos e responde com a velocidade do raio. Se você entrar na barraca de mau humor, a vaca o evitará e, se for normal, ele lamberá. A estrela após o Insight provavelmente permanecerá aqui, não se traduzirá em algumas condições especiais.

“Em geral, devemos apresentar esses animais ao rebanho”, acrescenta Peter Iconomov. – Para que, no futuro, no futuro, quando depuramos toda a tecnologia, eles viviam como vacas comuns, deram bezerros, deram leite. Agora temos cerca de 400 embriões no Cryobank. Vamos gradualmente plantá -los com vacas substitutas. Para isso, vários animais se distinguem da fazenda. Deve ser uma vaca clinicamente saudável que seja adequada para inseminação, com um peso de pelo menos 360 kg.

É claro que experimentos com clones têm significado prático, além do valor da ciência fundamental. Obter uma cópia genética é um processo caro, esse clone custa vários milhões de rublos. De acordo com Viktor Pogrebnyak, copiar uma vaca – um titular de recordes por seus benefícios é improvável de que seja lucrativo, não dará tanto leite para ganhar de volta. Outra coisa é um touro de produção que pode melhorar a raça.

Há pouco desses touros, sua seleção leva muito tempo, esforço e dinheiro, e o esperma de um excelente animal compra fazendas ativas para a inseminação de vacas. E em seu clone, se suas características são comparáveis ​​às características do Celdonor, a empresa tribal pode ganhar.

É claro que não se pode apenas esperar que a cópia seja a mesma que a original. Os cientistas devem acompanhar como o touro cresce, se tem habilidades reproduzidas e produtivas. Nesse caso, já é possível oferecer fazendas tribais para clonar seus melhores animais.

“Até agora, podemos dizer que o asterisco é o mesmo bezerro que o resto, apenas sua energia de crescimento é maior”, acrescentou Victor Pogrebnyak. – E, como sempre noto, se você olhar nos olhos dela, verá a sabedoria de todas as gerações anteriores.

Opinião

O médico de Ciências Agrícolas, professor do Departamento Básico de Privé Bosotechnia, seleciona e raças de animais da Universidade Agrária do Estado de Stavropol, Sergei Oleinik, também acredita que a clonagem de animais agrícolas pode ser usada no futuro para obter e obtenção de excelente vieren O Vieren Bulls no futuro mantém um gado digno de gado, porque atualmente é quase metade das fontes tribais genéticas (sementes de touro) importadas para a Rússia do exterior.

“Produtores de leite doméstico, geralmente, em detrimento do desenvolvimento de sua própria base genética nacional, tentam obter materiais genéticos importados, o que é mais fácil do que desenvolver suas próprias atividades tribais e obter um material genético valioso na Rússia”, acredita o professor .

Enquanto isso, ele observa que ainda existem muitos fatores desconhecidos na clonagem, por exemplo, isso se aplica à manifestação de várias patologias e mutações nesses animais.

– Até agora, essa direção está se desenvolvendo mais em termos científicos, com o objetivo de obter novos conhecimentos sobre os processos de envio de informações genéticas. Embora seja obviamente a possibilidade de um efeito aplicado claro, ele se aplica até a medicina do que à agricultura ”, acrescenta Sergey Oleinik. – A recepção de touros muito produtivos – os fabricantes é um dos mais próximos e os objetivos alcançados. Embora nem tudo seja tão simples e rápido aqui também. Além da avaliação genômica do fabricante de touros clonados, é necessário controlar sua energia real da porta (a capacidade dos animais tribais transmite suas qualidades constantemente para os filhos. – aprox.). Isso significa que é necessário reorganizar o sistema de criação e trabalho tribal como um todo. Essas são questões de interesse do Estado, e aqui é necessário se entender entre ciência, coisas e o estado. O progresso nessa direção foi recentemente observado.

Ele acrescentou que as circunstâncias da dieta e do conteúdo também influenciarão a produtividade de um animal clonado, ou seja, nem tudo depende do potencial geneticamente determinado. Segundo o especialista, a tecnologia de clonagem pode ser reduzida pelo uso de reagentes e métodos domésticos.

– O problema parece diferente, no entanto. Geralmente, preciso de uma vaca de 15 a 18 mil kg de leite por ano? Qual leite de qualidade será obtido e que valor nutricional será? Essas não são questões retóricas. A celebração moderna do estilo de laticínios industriais já levou ao fato de que vacas altas produtivas praticamente violaram o ciclo de reprodução natural, o termo uso econômico caiu para duas lactações. Nos países europeus, por exemplo, na Alemanha, na França, na Áustria, eles são limitados ao nível de produtividade das vacas em 8 a 11 mil kg de leite e acreditam que isso é suficiente ”, diz Sergey Oleinik. – Biologicamente, a vaca deve dar o máximo de leite necessário para alimentar o bezerro, que é de aproximadamente 2-2,5 mil kg por ano. Quase o mesmo foi recebido em média na URSS por vaca. E é possível dizer que agora os produtos lácteos se tornaram melhores, que a oferta da população aumentou com o leite? É por isso que é necessário abordar a questão em primeiro plano para atender às necessidades da população em produtos lácteos de alta qualidade e naturais, especialmente para comida de bebê.

Fatos interessantes

A primeira vaca clonada na Rússia era uma flor, nasceu no Centro de Pesquisa Federal para o gado – nomeadamente o nome do Academicus LK Ernst em 2020. E no final de 2022 a flor deu aos filhos – um bezerro chamado Decembrist. Além disso, um cordeiro foi clonado no meio – uma cópia genética do híbrido de uma ovelha e archa da casa.

A estrela de Kuban nasceu com um peso de 75 kg – o dobro do bezerro normal. A mãe substituta teve que fazer uma cesariana como resultado. Até agora, não há resposta científica exata por que o bezerro clonado se desenvolveu nesses tamanhos.

O asterisco em termos de indicadores físicos desenvolve aproximadamente uma vez e meia mais rápido que seus colegas. Agora ele pesa mais de 400 kg, enquanto outros filhotes de sua idade não têm mais de 300.

Notícias marcadas “mu”

A vaca clonada tem seu próprio canal em Telegram “Stories With Anserisk*”. Aqui ela fala sobre sua vida e também relata notícias interessantes sobre ciência. Sob o último, há um post sobre resmungo (fenômeno quando os rebanhos de pássaros no vôo criam padrões complexos), artilharia -shoumroom, uma vacina para a recuperação da visão. Há uma mensagem sobre os jornalistas visitantes. “Enquanto fui entrevistado, a vizinha era muito mais importante. Ela se tornou mãe.