Como os produtos no seu carrinho de compras contribuem para o avanço verde da Alemanha

Os supermercados alemães estão certamente a demonstrar um crescimento na responsabilidade ambiental e social, mas ainda é muito cedo para falar plenamente de um “avanço verde”. Se quisermos garantir um planeta saudável aos nossos descendentes, as compras responsáveis ​​devem tornar-se um hábito para todos os consumidores e uma prioridade para todos os retalhistas.

À medida que as cadeias de supermercados alemãs tentam adaptar-se aos tempos, a questão permanece: Até que ponto são os supermercados responsáveis ​​no que diz respeito ao ambiente, às normas sociais e ao bem-estar dos animais? Um estudo recente realizado pelo Instituto de Pesquisa para Agricultura Orgânica (FiBL) em nome da Agência Federal do Meio Ambiente (Umweltbundesamt) mostra que o varejo alemão tornou-se mais sustentável nos últimos anos do que em 2020. No entanto, apesar destas tendências positivas, os especialistas destacam o presença de “lacunas significativas” nas estratégias das empresas.

De 2020 a 2023: para onde foram os três anos?

O estudo FiBL 2023 levou em consideração não apenas fatores ambientais, como em 2020, mas também aspectos sociais e questões de bem-estar animal. Segundo Christian Schrader, gestor de projetos da FiBL, permanecem lacunas nas políticas de sustentabilidade – isto é repetidamente mencionado na mídia alemã. Assim, no seu artigo, a publicação Tagesschau chama a atenção para o facto de muitas cadeias ainda não estarem preparadas para abandonar as embalagens plásticas e também não implementarem ativamente as normas do comércio justo.

Schrader, ao apresentar os resultados do estudo, enfatizou que a escolha do comprador influencia o mercado tanto quanto as próprias empresas. É claro que existem diferenças ambientais e de cadeia de abastecimento significativas entre os retalhistas, mas o especialista observou que aquilo que compramos desempenha um papel importante, não apenas onde compramos. É a procura dos consumidores que determinará se os produtos orgânicos, de comércio justo e sem plástico se tornarão a norma na maioria das lojas num futuro próximo.

Os descontos são líderes inesperados

Um exemplo positivo do estudo é a Aldi Süd, que, segundo a FiBL, alcança excelentes resultados em diversas categorias graças à sua estrutura de rede simplificada. De modo mais geral, as lojas de descontos conseguiram superar o desempenho dos supermercados tradicionais. Isto pode parecer paradoxal, mas, como salientam os jornalistas da Spiegel, os preços baixos no segmento económico nem sempre contradizem práticas sustentáveis ​​- se a empresa implementar soluções logísticas ponderadas e cumprir as normas ambientais ao trabalhar com os seus fornecedores.

As “grandes lacunas”: onde procurá-las e como preenchê-las?

O estudo FiBL centrou-se em oito das maiores cadeias de retalho alimentar alemãs: Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Netto, Lidl, Kaufland, Rewe e Penny. Cada empresa forneceu seus próprios dados sobre suas marcas. A análise revelou que, apesar dos progressos observados, quase todos os participantes no mercado apresentam um desempenho insatisfatório em algumas áreas. As críticas dos especialistas dizem respeito não só ao ambiente, mas também ao nível dos salários dos funcionários, à transparência do fornecimento e aos padrões de produção dos bens.

No que diz respeito ao desenvolvimento das cadeias retalhistas, deve sublinhar-se que existe uma necessidade urgente de apoiar ainda mais as pequenas explorações agrícolas e melhorar os programas de bem-estar animal. Os investigadores destacam que o bem-estar do gado está intimamente ligado à qualidade dos produtos e às emissões e, em última análise, tem impacto na sustentabilidade de toda a cadeia de valor.

Mais do que palavras

Embora as lojas de descontos sejam líderes em algumas categorias, as oito grandes cadeias podem motivar ainda mais os consumidores a escolherem produtos mais ecológicos. Essas estratégias incluem uma forte rotulagem visual de produtos orgânicos, o desenvolvimento de programas de fidelidade para clientes ambientalmente conscientes e a expansão da gama de produtos sem embalagens plásticas. Especialistas dizem que os supermercados podem influenciar os hábitos dos consumidores através de campanhas de marketing inteligentes e preços atrativos para produtos verdes.

Por que isso é importante para o mercado futuro?

O debate sobre a transformação ambiental do setor retalhista está a tornar-se cada vez mais relevante no contexto dos desafios climáticos globais e do crescente interesse dos consumidores em marcas “limpas”. Neste contexto, a principal conclusão do estudo FiBL continua a ser uma tese simples: os supermercados e os consumidores devem trabalhar juntos. As empresas podem elevar os padrões, mas só uma procura consciente as empurrará para soluções verdes mais radicais e para a melhoria contínua dos programas sociais.

