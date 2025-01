Gianluigi Paragone 26 de janeiro de 2025

Quelloche denunciou o jornal holandês Der Telegraaf e é que a Comissão Europeia pagaria a algumas associações ambientais para empurrar o acordo verde que eu me movo muito pouco.

Além disso, na primeira administração do von der Leyen, a tendência me pareceu clara com a convicção, pela justiça européia, do presidente e de toda a sua cadeira de rodas sobre a falta de transparência sobre o gerenciamento de contratos para a compra de vacinas: então foi então o sigilo absoluto sobre contratos, figuras e mensagens de texto entre Ursula e a cabeça da Pfizer Albert Bourla; Agora, esse método foi denunciado pela Telegraaf pela qual o “governo” europeu teria usado fundos, não para comunicação institucional, mas para uma “urgente” gerenciada por uma rede de organizações de ecologistas não governamentais para as idéias (bizarras) do primeiro Os holandeses para promover o comissário e vice -presidente da delegação à transição francesa de Timmermans.

Por outro lado, deve -se lembrar que as idéias desse cavalheiro barbudo eram tão pouco populares e de pouca atração que ele estava deixando a Europa cedo para andar como primeiro -ministro na Holanda (convencido de ganhar) que ele pegou uma Scoppola tão forte que ainda é essa curva. Frans perdeu enquanto aqueles que demoliram o acordo verde venceram.

Esperando para saber quais serão os desenvolvimentos dessa pesquisa jornalística, já podemos dizer algumas coisas em nível político. Primeiro de tudo, todos que venderam a Europa como virtuosos para bater em frente aos resíduos italianos, além da pergunta nunca suficiente para que estamos pagando dois parlamentos, também apontamos para essa administração alegre dos fundos. Nesse caso, para uma transição punida acima de tudo, tanto como proprietários de propriedades quanto para todos os danos que essas agendas produzem à agricultura.

Em Bruxelas, a agitação é alta, mas não muito alta: assim como eles são seus ombros sobre as acusações de não transparência por vacinas, elas agora farão o mesmo. Além disso, desde a primeira agenda verde em uma crise, o colapso do carro, à luz das alegações de dependência que o elétrico criou com a China e especialmente à luz da rejeição dos cidadãos e operadores do setor.

Tendo tudo isso dito, é por isso que fica interessante enfatizar a publicação de dinheiro público para promover uma mudança de paradigma e depois se perguntar o motivo dessa transição se o mercado não quis. De acordo com o que o jornal holandês diz com muitas referências e evidências que ele diz que tem na gaveta, o comitê teria pago centenas de milhares de euros; Diz -se que um dos contratos reservados para essas ONGs recebeu 700 mil euros “para orientar o debate sobre agricultura”. Eles escrevem: “Durante anos, o comitê da UE subsidiou uma rede de lobbies do ecologista por meio do programa de vida para se preocupar com o acordo verde”. Não apenas isso. “As organizações que foram financiadas por Bruxelas até concederam objetivos precisos para o MEP e os Estados -Membros para acelerar a implementação da nova estratégia verde”.

No momento, é a pergunta mais interessante: por que gastar tanto quando os setores econômicos eram de fato contra os cidadãos? Alguém está interessado em insistir nas agendas verdes? Fundos financeiros? Alimentos multinacionais? Quem se concentra em alimentos sintéticos? Não gostaríamos de pecar no pensamento ruim, mas eu me surpreenderia ainda menos se um dia uma enorme corrupção em Bruxelas fosse descoberta em nome do verde.