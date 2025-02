Como Tiffany Lopinsky, da Shopmy, redefiniu o conceito de compra social

Bem-vindo Second LifeUm podcast destaca as mulheres bem -sucedidas que fizeram grandes mudanças na carreira – e controlaram o pivô sem medo. Hillary por Hillary Kerr, co-fundadora e gerente de conteúdo de quem o que Whoi, cada episódio oferece uma linha direta para mulheres que mudam a situação em seus campos. Assine Second Life sobre Podcasts da Apple ,, Spotify Ou onde quer que você tenha seus podcasts para permanecer atento.

No mundo na evolução da criação de conteúdo, o ShopMy se tornou uma plataforma essencial para a economia dos criadores, preenchendo a lacuna entre criadores de conteúdo e marcas para facilitar as recomendações de produtos lucrativos. Se você rolar o Instagram ou Tiktok, a maioria dos seus criadores favoritos usa a amada plataforma. No chefe do Shopmy, Tiffany Lopinsky – o co -fundador e chefe da exploração da empresa – que mudou completamente o cenário de compra social.

A viagem de Lopinsky a esse espaço inovador começou com uma empresa aparentemente simples: uma conta do Instagram dedicada à exploração da cena culinária de Boston. Este projeto, que ela lançou durante seus anos de faculdade, não apenas cresceu em mais de 150.000 assinantes, mas também entrou para entender a dinâmica da criação de conteúdo e do compromisso público. Essa incursão inicial na economia dos criadores era mais do que um simples hobby; Foi uma experiência fundamental que mais tarde seria inestimável.

Após seu diploma, a carreira profissional de Lopinsky a levou a trabalhar em uma agência global de publicidade, onde ela aprimorou sua experiência em estratégia e análise comercial. Seu próximo julgamento foi uma pequena startup, que enriqueceu ainda mais sua experiência na escala das empresas e na compreensão da dinâmica do mercado. Quando o destino o alinhou com seus co-fundadores, um dos quais pesquisando compras sociais, Lopinsky só estava equipado com as idéias e instintos necessários para co-criar o ShopMy.

(Crédito da imagem: Paolo Verzani)

Sob a direção de Lopinsky, o Shopmy facilitou uma conexão transparente entre criadores e marcas e sofreu um crescimento fenomenal. O sucesso da plataforma está enraizado em sua capacidade de tornar as recomendações dos produtos mais acessíveis, transparentes e lucrativos para os criadores, transformando a maneira como os produtos são comercializados e vendidos on -line. Há apenas duas semanas, o Shopmy anunciou um passo importante depois de coletar US $ 77,5 milhões no financiamento da Série B.

Ouça o último episódio de Second Life Ouvir como a história de Lopinsky mostra como as experiências fundamentais podem levar a inovações revolucionárias.

Seguindo: Como Gwen Whiting está revolucionando a cultura de limpeza com preenchimento