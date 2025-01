Como trabalhar remotamente como um nômade digital na Nova Zelândia? Elegibilidade, regras de visto e mais

Enquanto os Estados Unidos, o Canadá e vários Estados -Membros da União Europeia estão impondo restrições estritas de imigração, a Nova Zelândia decidiu ingressar no Nomad Digital Car, permitindo que os visitantes trabalhem com vistos de visitantes para trabalhar remotamente para um empregador ou cliente no estrangeiro. Isso permitirá que todos os visitantes, incluindo turistas e pessoas que visitam parentes e parceiros e tutores, em visitantes de longo prazo para trabalhar como nômades digitais.

Essas novas condições significam que os turistas podem permanecer na Nova Zelândia como nômade digital e manter contato com a lição de casa, sem violar suas condições de visto. Ambos os destinatários do Visa de visitantes e as pessoas que entram com uma autoridade de viagem eletrônica na Nova Zelândia (NZETA) receberão essas condições.

Os critérios de elegibilidade para visitar os titulares de vistos incluem: • Eles não podem trabalhar para um empregador da Nova Zelândia

• Você não pode fornecer bens ou serviços a pessoas ou empresas na Nova Zelândia

• Você não pode fazer um trabalho que exige que você esteja fisicamente presente em um local de trabalho na Nova Zelândia. Os visitantes cujo emprego exigem que estejam na Nova Zelândia, pois representantes de vendas de empresas, artistas e pessoas que vêm trabalhar para os empregadores da Nova Zelândia, ainda devem obter vistos relevantes para suas circunstâncias.

• As pessoas que pretendem trabalhar remotamente da Nova Zelândia por mais de 90 dias em um período de 12 meses devem analisar possíveis implicações fiscais.

A nova regra entrará em vigor para todas as solicitações enviadas em 27 de janeiro de 2025.

De acordo com um comunicado divulgado pela Nova Zelândia, o Ministro do Crescimento Econômico, Nicola Willis, o ministro da Imigração, Erica Stanford e o ministro do Turismo Louise Upston, a mudança faz parte do plano do governo da Nova Zelândia para desbloquear o potencial do país que muda O país para uma pista de crescimento mais rápida e a atualização do visto de visita reflete “as realidades do ambiente de trabalho moderno e flexível”.

Torne o país mais atraente para os nômades digitais, as pessoas que trabalham remotamente durante a viagem, aumentarão a atratividade da Nova Zelândia como destino, acrescentou a declaração.

“Este é um novo mercado turístico do qual a Nova Zelândia pode aproveitar. Queremos que as pessoas vejam nosso país como o local ideal para visitar e trabalhar enquanto o fazem ”, o ministro da Imigração, Erica Stanford, foi citado no comunicado.

Deve -se notar que o turismo é o segundo maior vencedor de câmbio da Nova Zelândia, gerando renda de quase US $ 11 bilhões e criando quase 200.000 empregos.

Turistas indianos na Nova Zelândia

Em 2023, o total de chegadas da Índia aumentou 124% nos números de 2019. e Alemanha.

A pesquisa em turismo na Nova Zelândia mostra que existem cerca de 16,4 milhões de pessoas na Índia, considerando ativamente umas férias na Nova Zelândia.

Quais são as regras do visto Visa da Nova Zelândia? A duração máxima que pode permanecer na Nova Zelândia depende se possui um visto de entrada múltipla ou exclusivo.

Várias entradas: Se você tiver um visto de entrada múltipla, poderá visitar a Nova Zelândia como turista quantas vezes quiser e permanecer por um total de até 6 meses em um período de 12 meses. O período de 12 meses é calculado a partir do último dia em que deve estar na Nova Zelândia (sua data de partida programada).

Jogo simples: O visto de entrada único permite que você entre na Nova Zelândia uma vez e permaneça por até 9 meses em um período de 18 meses. Se você tiver um único visto de visitante de entrada e sair do país, seu visto expirará.

2024 Imigração O ano de 2024 tem sido um marco para imigração na Nova Zelândia. Os aspectos mais proeminentes incluem:

• Mais de 1,1 milhão de decisões de visto foram tomadas.

• Mais de 97.000 vistos de estudantes foram decididos: 85% deles foram aprovados.

• Quase 538.000 pedidos de visto de visitantes foram decididos e 88%foram aprovados.

• Mais de 1,6 milhão de NZeta (autoridades eletrônicas de viagens eletrônicas na Nova Zelândia) foram recebidas e aprovadas.

• Mais de 17.000 empregadores renovaram o credenciamento ou se tornaram empregadores recentemente credenciados, de acordo com a Política de Trabalho do Empregador Comprovado (AEWV). Isso trouxe o número total de empregadores credenciados atuais para mais de 27.000.

• Mais de 2.800 controles de acreditação foram concluídos após os empregadores AEWV.

• Quase 50.000 férias de trabalho foram decididas e 97%foram aprovados. Havia também 5.697 pedidos de extensões de férias de trabalho.

• Mais de 14.300 solicitações sazonais reconhecidas (RSE) foram aprovadas.

Outros países que oferecem vistos nômades digitais Em todo o mundo, existem quase 66 países que oferecem vistos nômades digitais ou licenças especiais para trabalhadores remotos. Em todos os países, os critérios básicos para se tornar um nômade digital são:

• ter mais de 18 anos, ter uma renda mensal específica (o valor varia de um país para outro) e

• Tenha um trabalho que possa ser feito de qualquer lugar do mundo.