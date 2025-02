Como trazer a primavera: conselhos para os moradores de Kalmykia

De acordo com sinais populares, quanto mais cedo você começa a se preocupar com esse dia na casa, mais feliz será e mais fácil encontrar a primavera.

A tradição parece estar banida por dormir por um longo tempo no dia das sementes e Anna. Quem a desobediência será forçada a viver até o final do ano. Para evitar que isso aconteça, você deve levantar o mais rápido possível – com os primeiros raios do sol e ir trabalhar.

Naquele dia, você não pode usar coisas negras e emprestar dinheiro – em pequenos problemas. É proibido ser preguiçoso. Os ancestrais acreditavam: quem ficará inativo em Anna e nas sementes, as forças das trevas vão dominar.

Também é proibido na noite de 16 de fevereiro discutir e resolver as coisas com os pais – basta estragar o relacionamento com o brownie.