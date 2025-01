"Como um irmão principal de c ***, ele não entende". O voo, a brutal erupção de Ignazio em Gianluca

Pessoalmente com os três tenores de Voo. UM As hienas O correspondente Nicolo de Dvitiis Segurar Gianluca Ginle“ Ignazio Boschetto um Piero Barone Em Paris, antes do estágio de sua turnê européia e revela seu lado mais secreto, privado e frágil, que destaca as personalidades dos três dos artistas italianos mais famosos do mundo da música internacional.

Tocando a entrevista com o Ignázio: “Muitas vezes vejo uma pessoa difícil, mas estou Muito vulnerávelMesmo que eu não o dê para ver: “O siciliano explica na mesa do hotel”. Eu cresci rapidamente, às cinco horas, ajudei minha irmã a manter a casa à frente, nossa mãe estava doente. Ou você cresce rapidamente ou cresce rapidamente. “





Sofrendo que seu personagem tenha esculpido, mesmo com amigos e quem está perto dele. Os Devitiis relata que seu colega Gianluca se moveu falando sobre o relacionamento deles, um pouco turbulento.

“No nível humano Temos emoção“Ele admite.” Ele sofre muito por isso: “O correspondente das hienas sublinha e encontra imediatamente o Banco da Floresta:” Sim, sim, mas também eu. É como se você tivesse feito isso Um irmão principal de C *** Que você não pode deixá -lo entender. Muitas vezes e voluntariamente tenho sido muito difícil com ele.

Obrigado esposa Michelle Ele tenta mudar: “Antes que eu precisasse de lutar para continuar. Depois de um mês e meio, pedi que ela se casasse, hoje é exatamente um ano que estamos juntos. Enviei -lhe as flores esta manhã”.





Fama, sucesso, amor. Uma vida perfeita? Não: “Eles chegaram de repente no ano passado Ataques de pânicoApesar de tudo que eu queria, trabalho, esposa … agora aprendi a viver com isso. Sei que minha vida é ótima e não sinto falta de nada, entendo que é apenas um momento e continuarei.