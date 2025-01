Como UP CM Yogi Adityanath está traçando seu próprio caminho sobre a herança Hindutva

Uma das vozes mais altas na grande família Hindutva é a do ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. O que é imperdível é que Adityanath, um monge político fora do grupo Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS), está traçando um caminho diferente na questão da herança Hindutva. Isto pode ter implicações de longo alcance.

A questão mandir-masjid viu duas correntes dentro do Hindutva Parivar, que inclui o RSS e o BJP. Adityanath, um líder do BJP que também é o sacerdote-chefe do influente Gorakhnath Math em Gorakhpur, Uttar Pradesh, tem uma visão diferente sobre a questão dos locais religiosos disputados.

Yogi Adityanath reiterou sua posição em 10 de janeiro, dizendo que “Recuperar património não é mau” e “as estruturas em disputa não deveriam ser chamadas de mesquitas”. Os comentários foram feitos no contexto da controvérsia sobre Shahi Jama Masjid na cidade de Sambhal, em Uttar Pradesh.

Quatro pessoas morreram em confrontos durante uma inspeção ordenada pelo tribunal na mesquita da era Mughal, que é alegou ter sido construído em alvenaria de entulho depois de demolir um templo Kalki (Vishnu) que existia no local.

“Recuperar o património não é uma coisa má. As evidências de Sanatan são agora visíveis em Sambhal. As estruturas em disputa não deveriam ser chamadas de mesquitas. A Índia não será governada com a mentalidade da Liga Muçulmana” Adityanath disse no Dharma Sansad de Aaj Tak antes do Maha Kumbh 2025.

A outra corrente, liderada pelo chefe do RSS, Mohan Bhagwat, tem instado as pessoas a não procurarem por telhas ou evidências de templos sob cada mesquita.

Em 19 de novembro Bhagwat reiterou sua posição após uma série de pedidos legais em vários pontos do país para a realização de estudos para determinar se existiam templos por baixo das mesquitas e majares.

Bhagwat criticou tais casos legais e disse: “Após a construção de Ram Mandir, algumas pessoas pensam que podem se tornar líderes hindus levantando questões semelhantes em novos lugares. Isso não é aceitável.”

Os comentários foram feitos após petições no tribunal para descobrir a natureza original da mesquita Sambhal e de Ajmer Dargah.

Em meio à disputa o primeiro-ministro Narendra Modi como em anos anteriores entregou um chadar para ser oferecido em Ajmer Dargah durante o festival de Urs em seu nome.

AYODHYA, MATHURA, KASHI: QUEM DECIDE A LISTA?

O Vishwa Hindu Parishad (VHP), um eleitorado de Sangh Parivar, fez campanha vigorosa por um templo em Ram Janmabhoomi em Ayodhya. A demolição do Babri Masjid que ficava no local disputado em 1992 e uma ordem subsequente da Suprema Corte abriram caminho para a construção de um Ram Mandir ali.

Os especialistas acreditam que milhares de templos em toda a Índia foram demolidos e mesquitas erguidas nesses locais após invasões de saqueadores islâmicos e durante os períodos do Sultanato de Deli e Mughal.

Arqueólogos conduzindo uma escavação ordenada pelo tribunal nas terras de Ramjanmabhoomi descobriram camadas e mais camadas de templos, e datou o uso do local no século 17 aC. c..

O caso Ayodhya foi uma exceção feita na Lei dos Locais de Culto de 1991, que não permite alterar a natureza de um local religioso em relação ao que era em 15 de agosto de 1947. A própria lei foi denominada “arbitrária”. e enfrenta desafios legais.

Entre as principais demandas, junto com o cerco de Ayodhya, estavam as dos templos de Mathura (Krishna Janmabhoomi) e Kashi (templo Kashi Vishwanath). Eles decidiram por um Dharm Sansad em 1984.

No entanto, desde então, foram levantadas exigências para a recuperação dos locais de vários templos, incluindo o Sambhal Kalki Mandir, que foram arrasados.

Poderíamos muito bem dizer que as múltiplas vozes sobre a questão mandir-masjid são também um reflexo da celebração da diversidade no Sanatana Dharma, que contrasta fortemente com as religiões monoteístas. Não há equivalente do Papa no Hinduísmo.

MUDANÇA MODERADA DO LED BHAGWAT NA POSIÇÃO RSS

Após a decisão do Supremo Tribunal em 2019 de entregar o terreno de Ayodhya para a construção de um templo, Bhagwat disse que o RSS não participaria em qualquer agitação nas disputas de Mathura e Kashi.

Isto surpreendeu muitos membros da família Hindutva, porque à medida que o movimento do Templo Ram atingia um crescendo, o apelo à agitação para os dois locais aumentou acentuadamente. “Ayodhya é apenas um vislumbre, Kashi-Mathura permanece.“era o slogan principal.

Especialistas que pesquisaram extensivamente sobre o RSS veem Bhagwat, o Sarasanghachalak ou chefe do RSS desde 1999, como um moderado.

Bhagwat escolheu o Sangh à sua própria imagem, destacando periodicamente que Hindus e muçulmanos na Índia têm o mesmo DNA. Ele também enfatizou que uma “Rashtra (nação) hindu não significa a exclusão dos muçulmanos”.

O analista político e autor de vários livros sobre o RSS, Walter K. Anderson, disse em uma discussão recente que Bhagwat era visto como um “liberal dentro do RSS”, acrescentando que seus comentários sobre o fim da amarga disputa entre mandir e masjid deram legitimidade a a posição moderada dentro do Parivar.

A posição de Bhagwat, no entanto, encontrou desacordo entre videntes proeminentes como Jagadguru Swami Rambhadracharya e apoiadores linha-dura do Hindutva.

YOGI ADITYANATH APOIA CHAMADAS PARA RECUPERAR PATRIMÔNIO

O Akil Bharatiya Sant Samiti (AKSS) criticou fortemente Bhagwat por seus comentários em 19 de novembro.

O secretário-geral do AKSS, Swami Jitendranand Saraswati, disse que essas questões eram da competência dos gurus religiosos, e não de organizações como RSS e VHP, para decidir.

Yogi Adityanath, ele próprio sacerdote, comparou recentemente a situação nos locais disputados a “feridas” que precisavam de “cirurgia” para evitar que se tornassem “cancerígenas”.

A imagem de Yogi de um administrador duro e linha-dura nas questões do Hindutva encontrou apelo entre os membros do RSS. A sua posição em relação aos hindus e ao Hindutva tem sido inequívoca e isso aumentou a sua popularidade para além de Uttar Pradesh. Ele é um dos principais defensores do BJP nas eleições e seus comícios em vários estados atraem grandes multidões.

Deve haver um entendimento tanto no Yogi quanto no RSS de que eles podem ser mutuamente benéficos para o seu respectivo crescimento.

Em junho de 2024, Bhagwat e Yogi realizaram reuniões a portas fechadas em Gorakhpur. Então, em outubro, Yogi encontrou-se com líderes do RSS durante o conclave de dois dias de Akhil Bharatiya Karyakari Mandal em Mathura.

Yogi supostamente procurou a ajuda do RSS para fazer com que os Lingayats de Karnataka participassem do Maha Kumbh 2025 em Prayagraj durante as reuniões de outubro. Isto está de acordo com o apelo pan-indiano do Yogi.

Ele RSS também endossou ‘Batenge Toh Katenge’ do Yogi lema, que apela à unidade da comunidade hindu, transcendendo castas e linhas comunitárias.

Isso aconteceu em um momento em que Yogi estava sob pressão após o péssimo desempenho do BJP nas eleições de Lok Sabha na UP. O RSS adoptou uma abordagem não intervencionista nas eleições gerais de 2024, resultando em menos assentos para o BJP nos estados cruciais de UP e Bengala Ocidental.

“A sociedade hindu não permanecerá unida para que possamos ‘batenge toh tenge’ na língua de hoje”, disse o secretário-geral do RSS, Dattatreya Hosabale, após o conclave de Mathura.

O Ministro-Chefe da UP faz parte de uma raça rara de líderes do BJP que não devem a sua ascensão ao RSS, uma organização que tem evitado a política baseada na personalidade.

Yogi, cujo Goraknath Math desempenhou um papel crucial no movimento Ram Mandir, alinha-se com o hindu Mahasabha, ao qual pertencia seu guru Mahant Avaidyanath. O Hindu Mahasabha teve diferenças ideológicas com o RSS.

Embora haja preocupação Quem colocará o gênio de volta na garrafa?Uma parte dos hindus sente que não pode haver justiça histórica sem falar sobre os principais templos que foram destruídos durante o domínio islâmico da Índia.

Essas pessoas veem Yogi, que construiu sua própria marca de Hindutva, como o líder que fornece essa voz alternativa. Com a sua postura intransigente em relação a locais religiosos disputados, Yogi está traçando o seu próprio caminho na herança Hindutva. A trajetória política do Yogi Adityanath influenciará a forma como essas questões serão resolvidas na Índia.