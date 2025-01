Como vence a Udinese por 4 a 1 e segue para a segurança

Como volta ao sucesso e o faz às custas da Udinese. A equipa de Fabregas venceu por 4-1 no adiamento da 21.ª jornada da Serie A. A equipa da casa abriu vantagem com Diao (5′), Strefezza aumentou a vantagem aos 44 minutos. No segundo tempo, Payero diminui a diferença para os friulianos (50′). Os dois cartões amarelos que Goldaniga recebeu em poucos minutos deixam o Como numericamente inferior, mas a equipa de Runjaic também fica com dez jogadores devido ao cartão vermelho acenado a Solet. Um autogolo de Bijol (78′) fez o 3-1 para os donos da casa, que voltaram a marcar aos 90 minutos com Nico Paz. Na classificação, Como sobe para 22 pontos, a Udinese permanece parada nos 26.