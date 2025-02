Compagna Elodie Anti-Meloni e Paladina da esquerda: 100 mil euros em anéis em Sanremo

Andrea Annalisa Baiaardi 12 de fevereiro de 2025

Que o estágio de Ariston, durante o Festival de SanremoA melhor vitrine possível para marcas é conhecida. Se estamos acostumados a nomes importantes da moda nacional e internacional, alta personalização e atenção aos detalhes há anos, a mídia nunca foi tão alta quanto nesta edição.

Por outro lado, você sabe: se o público perguntar, o mundo do entretenimento responde rapidamente. Aqui, então, usou as jóias mais caras durante a primeira noite do SanRemo Festival.

Tony Effe Certamente não foi tímido com o uso de ouro e diamantes, graças à Tiffany & Co., uma marca que o acompanhará durante o festival. Para a estréia, ele escolheu uma pulseira de modelo T1 em ouro e diamantes de € 47.600, acompanhada por duas outras pulseiras finais de € 18.400 e 45.500 €, respectivamente. Para iluminar a parte superior do corpo, optou por alguns modelo de brinco de ouro e diamante Victoria de € 30.800. O toque mais não convencional? Uma cadeia da coleção de roupas fáceis de € 85.000 usadas como uma cadeia de violação. E se isso não for suficiente, ele tirou várias fotos para as mídias sociais no camarim com uma pulseira no pulso, sempre da coleção de roupas hardes, em ouro e diamantes no valor de € 196.000. Total? Mais de € 400.000 em jóias.

O colega Guè Pequeno Não era diferente, usando um colar enorme com uma forma “G” em um estilo gótico, feito de ouro branco e armazenado 15 diamantes de quilates. A peça, assinada Risive & Co., tem um valor de aproximadamente € 100.000.

Elodie Ele se concentrou na simplicidade, mas com um luxo que certamente não está ao alcance de todos. Nos dedos dele, eles pareciam bons Anel de eternidade sei em platina e diamantes assinados Tiffany & co., Com custos que variam de € 10.000 ai € 25.000 cada um, para um total de aproximadamente € 100.000 em anéis.





Mais sóbrio – tanto quanto pode ser dito – NaemiEssas duas peças icônicas escolheram Bulgari: A cadeia de tubagas em ouro amarelo e diamantes de € 24.000 e o tubogás a anel na forma de uma mangueira de € 10.500.

Achille Lauro Em vez disso, ele optou por um toque mais avançado, com algumas mulheres e diamantes femininos da coleção Mimosa de Damiani, no valor de 8.980 euros, e um alfinete da alta coleção de judeus da Maison, com diamantes e uma participação especial. O valor deste último não foi anunciado, mas certamente é uma figura com muitos zeros. A atenção para jóias permanece alta, esperando a segunda noite.