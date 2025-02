Companheiro Elodie e Achille Lauro? Striptease ao vivo, fora de tudo em Sanremo | Olhar

O dueto de Medley van Achille Lauro e Elodie on the Nuts of ‘Hand’ de Riccardo Cocciant (famoso pela interpretação de Rino Gaetano) e ‘Folle City’ por Loredana Bertè. Para a primeira música, Lauro se apresenta com um animal com um pescoço acolchoado, para a segunda camisa preta e calças da mesma cor. “Companion” Elodie com um vestido com um pescoço largo, sempre preto.

Em suma, seu dueto acendeu a noite das capas do Sanremo Festival em um tsunami muito sexy, completo com um volante “Striptease e coreografia lasciva e sensual. Tudo definitivamente bem -sucedido.

Eventualmente, uma boa cortina entre os dois artistas. Achille Lauro (que disse estar planejando fazer “duas coisas” com Elodie no próximo horário e confirmou o sentimento localizado entre os dois, ambos na corrida individualmente), uma música dedicada ao parceiro artístico, improvisação e ” Ainda “por Edoardo de Crescenzo. Um hino para o Dia dos Namorados. Aquiles convidou a orquestra para segui -lo e Elodie o tirou do palco e o segurou pelo braço. Ironicamente disse Carlo Conti: “Agora Marzullo chega”.

