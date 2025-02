"Companheiros de tecelagem". É por isso que deixou Simone Cristicchi odeia: agora tudo está voltando …

Pietro senaldi 15 de fevereiro de 2025

Estranho, seu destino, Giorgia, cantaria, que as casas de apostas dão um favorito em lutar pela última vitória. Ele é Simone Cristicchi. Em um festival que critica esses expoentes do Partido Democrata e de muitos de seus junores de confiança porque “tudo o que é dedicação e luta coletiva é negligenciada” (citação de Annalisa Cuzzocrea, Repubblica), o cantor romano -nongwriter tem a parte mais profunda, quando quando quando quando Você lançou a peça mais profunda quando lançou a peça mais profunda quando lançou a peça mais profunda. são pequenos.

Deve ser trazido à mão por aqueles que sempre conceberam Ariston como um estágio social. Mas Cristicchi fala sobre a mãe, o de Alzheimer está doente, a quem, se você me perguntar “por que esse anel no dedo, eu vou falar sobre meu pai, seu marido” e então não é bom. Poice sentimentos, dores comuns, casamentos que sobrevivem à morte, histórias que vêm a todos sem a necessidade de uma propaganda de sensibilidade, sofrem que não acusam o sistema de saúde, mas estão limitados à “raiva para vê -lo mudar e o esforço de ter que ter que aceitá -lo “e, portanto, é proibido porque” apenas romantiza a doença não requer apoio às famílias “(direitos autorais usuais).

Cego

Mas você deve ter os paraladres da ideologia para não entender que a ambição da música não é se apresentar como uma enciclopédia sobre a de Alzheimer, mas para contar ao relacionamento pai-filho quando muda no último capítulo da história e os papéis podem cair sobre. É um texto universal, na verdade a música mantém a música de muitos, até jovens que ainda moram com mamãe e papai, e a primeira noite no Instagram, a casa virtual dos meninos, fez um milhão e 800 mil visualizações, visto , Cinco vezes dos outros.

“Shab e música retórica, que não diz à parte feroz, embeleza o horror e trai os doentes e ajuda a libras, porque aqueles que se importam quase sempre estão sozinhos e sem aplausos”, disse Selvaggia Lucarelli, alquimista de coisas ruins sem escrúpulos e talib Quem poderia ter preferido que o artista explicasse sua mãe na platéia (“ele gritou de alegria”, disse o cantor -vencedor) que não podia mais fazer isso. Mas cada um com sua mãe tem seu próprio relacionamento e ela, melhor linchada pela cruz social e o prazer de correr na TV perto da morte dele, deveria saber.

Há pessoas que sofrem no trabalho que estão abertas a outras pessoas e as fazem chorar, que lançam Cruzadas. Tudo se aplica porque é o festival da conta, o da inclusão, onde as músicas são avaliadas sobre o que usam musicalmente, não à mensagem que usam ou o contexto em que são inseridas. A propósito, por que nas mesmas colunas das quais é disputada quando você é pequeno para não enfrentar o drama de Alzheimer em sua dimensão social, o desempenho do teatro patológico, como resultado das pessoas com deficiência cantando no palco? Um hino para a diversidade que a mídia progressiva ignorou.

Em controvérsia

Algo mudou. Cristicchi disse que “cinco anos atrás eu havia apresentado a música a Amadeus, mas agora agradeço a ele por isso, porque me sentiria desconfortável em seus festivais” e o último apresentador confirmou e respondeu que “a música teve um bom texto, Mas talvez não para esse festival, porque isso veio do mosaico musical, mas o que significava? Que eu não deveria pensar … que, se eu penso, vou me tornar um animal ».

O pecado de Sanremo, e de Carlo Conti, que mudou sua história, não está desapegado, mas não está envolvido na maneira como aqueles que sempre acreditaram ser o mestre da TV política-intelectual da TV e isso só é possível Beer se torna o primeiro ator, especialmente se ele conseguir, ele seguiu mais.

Este festival não cuida de Urticelli, se estende a todos os campos, mesmo aquele em que não está na moda plantar bandeiras e a esquerda deixa as mulheres com raiva. Simonetta Sciandivasci, na imprensa, não pode mais ser o coração, de canções de amor, irrita -lhe o tributo do Dia dos Namorados feito às mulheres “, não está em 8 de março”, ele desaparece, amaldiçoou “Amor romântico, a ordinário e a contra -reforma da família queer “, onde o sentimento é verdadeiro porque é difícil.

E então o insulto, como Conti disse que é anti -infscista e Sanremo não vê armas levantadas, pó o tecido da DC: “Esta edição é um regressum” para o escudo cruzado. E o grande arrependimento: é a festa das músicas e aqui ninguém fala sobre genocídio, o suficiente com esse Alzheimer “patético”.

A vitória do novo curso RAI é ter colocado a histeria politicamente correta no sótão que não responde com tons fortes, mas com a normalidade e a inevitabilidade da realidade. Foi isso que ele explodiu os padrões à esquerda, que não conseguiram atacar o apresentador, desde que ouvindo, Cristicchi pegou e o método em voga para Meloni começou a se aplicar a ele: para ser o inimigo muito enlameado, vale tudo. O Partido Democrata ataca com a cabeça, com o honorável Roberto Morassut, que resume todo o mal da Itália e o festival em Simone: “Uma mistura de preocupação, melancolia e nostalgia, essa é a Itália, como na música de Cristicchi” “. E novamente, desde o post post -em que o artista critica o útero para alugar, que é culpado como um crime, enquanto o crime é a gravidez para outros, para o teatral Showwarehouse 18, no qual o cantor -vencedor diz Drama dos buracos e vitórias dos progressistas Dem e seus aliados para serem a acusação de fascista. E o cancelamento dos crimes dos Partizanos Vermelhos e dos Comunistas de Titini é outro erro que Cristicchi e sua mãe precisam servir para o Volks Rechtbank. Hoje é o dia do julgamento. Em 2007, o artista romano venceu o Ariston com você, darei uma rosa, outro texto que lida com o desconforto, comovente, em comparação que, quando você é pequeno, é uma canção de ninar, mas depois em Palazzo Chigi, ele não criticou Romano Prodi e então Sanremo. Ele apresentou Pippo Baudo. Hoje é Carlo Conti. Certos festivais fazem uma turnê enorme e depois retornam … Enquanto isso, o cantor -onwriter já ganhou o prêmio Siae Sanremo 2025 ontem.