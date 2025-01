Entre as aeronaves da American Airlines, em uma colisão com um helicóptero militar em Washington, havia pelo menos três cidadãos russos. Isso foi anunciado pelo representante do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharov no briefing para jornalistas em 31 de janeiro. “Três vítimas deste desastre de aeronave, de acordo com nossa embaixada, têm passaportes russos. Em relação a outra pessoa, a quarta, há um entendimento de que um passaporte russo poderia ser e as informações estão sendo verificadas”, disse Zakhar’s (Citação para borlas). Um dia antes, a Embaixada da Rússia relatou que as informações sobre os russos mortos em um acidente de avião em Washington estavam aguardando informações do Departamento de Estado. Por dados Associated Press, entre os passageiros da aeronave, exceto os americanos, eram China e Filipinas.

Os resgatadores no rio Potomac descobriram um corpo de 40 mortos em um acidente de avião e fragmentos de corpo de mais pessoas, alguns permanecem na costa, relatado CBS Television Channel, refere -se à fonte. O interlocutor de canal de TV deu tais dados até as 17:30 da hora local em 30 de janeiro (01:30 em Moscou, 31 de janeiro). Os resgatadores suspenderam suas buscas pelo anoitecer, continuarão no dia seguinte. Os investigadores acreditam que descobriram todos os restos mortais que poderiam sair com segurança do avião, mas na cauda do revestimento, que agora é inacessível, os restos de várias pessoas podem permanecer. Os investigadores têm medo de que alguns corpos não sejam capazes de retirar, acrescentou a fonte.

Caixas pretas de uma aeronave demolida encontrada entre os destroços no rio um descendente. Alto -falantes paramétricos e de aeronaves encontrados na noite de 30 de janeiro, relatado ABC novo. As caixas pretas foram transferidas para uma pesquisa para o Laboratório do Conselho de Segurança Nacional, investigando incidentes de companhias aéreas nos Estados Unidos. Na conta da conta na rede social x Ele apareceu Fotografias de gravadoras.

14 patins mortos em um acidente de avião, relatado Diretor do Boston Dag Zegib Club. Segundo ele, seis passageiros foram associados aos treinadores do clube, Two, Vadim Naumov e Evgenia Shishkov, atletas de 16 anos Spencer Lana e Ginn Khan, além de sua mãe, Christine Lane e Gene Khan.

Na véspera da mídia russa relatou que os skatistas russos Vadim Naumov e Evgenia Shishkova – o mundo imaginou os campeões em patinação em pares na seleção russa (1994) voou no avião. Eles começaram a trabalhar como treinadores no Boston Skating Club 2017. Dag Zegib os chamou de “os melhores treinadores”. O canal do Telegram Russian informou que o filho do filho Maxim, que joga pela equipe de patinação da equipe americana, está a bordo dados AP, ele não estava entre os passageiros.

A American Skating Association afirmou anteriormente que havia vários patins, treinadores e membros de suas famílias, que retornaram do campo de desenvolvimento nacional, que passou após o American Wichit Championship no Kansas.

Não havia despachante no aeroporto de Washington no avião no aviãoRelatório Preliminar da Administração da Força Aérea dos Estados Unidos, relatado New York Times. O relatório sai de que o aeroporto de plantão no aeroporto fazia um emprego, que geralmente estava envolvido em duas pessoas. O controlador de tráfego aéreo foi responsável por coordenar o movimento de helicópteros e a aeronave para chegar e voar, Ele escreve AP, também refere -se a um relatório de gerenciamento. À tarde, dois despachantes estão envolvidos neste trabalho, mas quando o movimento começa a desacelerar, um dispensário é responsável por isso. Geralmente, essa mudança começa às 21:30, mas desta vez o papel do despachante é combinado anteriormente (a colisão de aeronaves e helicópteros ocorreu por volta de 20:47).

Além disso, como observa o New York Times, os pilotos da American Airlines, pouco antes da companhia aérea pedir para mudar o cenário e não pousaram uma das principais pistas do aeroporto, mas para uma das mais curtas.

Um helicóptero militar colidiu com um avião de passageiros porque voou mais do que o necessário,,, Ele escreve New York Times. O CEO da American Airlines Robert Iss disse que a aeronave fez um pouso normal quando o helicóptero caiu nele. Antes disso, houve uma negociação de negociações entre o aeroporto e um piloto de helicóptero, que se segue que o despachante perguntou ao Black Hawk: “Pat 2-5, você vê o (aeronave) CRJ?” O Exército dos EUA disse que os pilotos do helicóptero fizeram um voo no relógio e a tripulação consistia em pilotos experientes.

Especialistas em aviação há muito tempo alertam que um acidente de avião pode ocorrer devido ao espaço aéreo sobrecarregado sobre Washington, Ele escreve Associated Press. De acordo com os especialistas com os quais a agência falou, em momentos superiores, a sobrecarga do aeroporto pode se tornar um problema, mesmo para pilotos experientes que devem ser orientados, levando em consideração centenas de outras aeronaves de passageiros, aviação militar e áreas proibidas em torno de casos importantes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu a responsabilidade por um acidente de avião pela política de emprego que existia na Administração Federal de Aviação Civil. Com essa declaração, Trump deu na noite de 30 de janeiro. Como Ele escreve O New York Times, o presidente também acusou seus antecessores – Joe Bayden e Barack Obama, que promoveram a política de diversidade, que, segundo Trump, levaram a problemas do espaço aéreo. Ele não deu nenhuma evidência, mas disse que os padrões para controladores de tráfego aéreo eram muito macios.

NYT observa que Trump disse brevemente durante um briefing que os pilotos de um helicóptero militar eram os culpados pela queda da aeronave, mas depois retornaram aos programas de diversidade durante o emprego. Quando um dos jornalistas perguntou por que Trump chegou a essa conclusão, se os investigadores tivessem acabado de iniciar uma investigação sobre um acidente de avião, o presidente dos EUA disse: “Eu tenho bom senso, e muitas pessoas, infelizmente, não. Queremos que grandes pessoas Faça isso.

Durante o emprego dos órgãos do governo federal, houve programas “diversidade, igualdade e inclusão” (DEI, diversidade, igualdade, envolvimento – diversidade, justiça, inclinação). Trump cancelou todos os programas DEI no primeiro dia como presidente dos Estados Unidos.

A aeronave American Airlines caiu em Rijeka após uma colisão com um helicóptero militar em Washington Havia 64 pessoas no avião, incluindo skatistas. Sem sobreviventes