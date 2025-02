No tesoureiro mundial-“Companion”, uma comédia negra de baixo orçamento por Mojeljak Drew Hankok, foi registrada de acordo com seu próprio roteiro. No início do filme, três jovens casais se reúnem em uma festa em uma casa de fazenda. Em seguida, a imagem muda o gênero várias vezes e surpreende o espectador girando o enredo; É quase impossível descrevê -lo sem spoiler. O cinema Anton Dolin tem certeza: ainda vamos ouvir sobre Drew Hankoku.

A estréia de “Companion” de Dew Hankoka com regulamentos baixos – esse nome terá que ser lembrado – recuando para uma pequena sensação. Ele vai bem para a caixa registradora mundial e coleta uma parada entusiasmada, embora pareça, com base na reprodução de convenções de gênero. E tudo porque é engraçado (não deve ser “ridículo”) e, em outros momentos, é simplesmente um filme muito inteligente, sem bochechas infladas e frases atenciosas.

O único significativo menos é que é quase impossível falar sobre “acompanhado” sem spoiler. Então, se você deseja sobreviver a todas as surpresas, é melhor não saber nada sobre essa imagem com antecedência, exceto pelos fatos básicos: os diálogos são ótimos, os atores são o mais magníficos possível na comédia negra engraçada e intrigas surpreende a acusação filosófica repetidamente.

O personagem principal e o contador de histórias “Companion” é uma íris, uma morena bonita, mas alarmante, (a atriz Sophie Tatcher, da recente “Heregics”, aparentemente, aguarda um grande futuro). Na primeira cena extremamente tocante do filme, ela se lembra de Josh, seu garoto carinhoso (Jack Couide, filho de Meg Ryan e Dennis Caide, mais conhecido pela série “estasianos”), no supermercado: ele ficou tão fascinado por sua beleza que ele caiu com laranjas.

Agora Iris e Josh visitarão amigos reunindo uma festa na fazenda – ao longo do lago, na floresta. Iris está nervosa, ela tem medo de não agradar o resto, Josh a acalma. A festa é, a propósito, modesta, apenas seis: além de nossos heróis, o proprietário chamado Sergei é um empresário perigoso de um visual perigoso (o amigo britânico Rupert quase sem sotaque cai “bem” e “Vypiem for Liubov”)))) convidou sua cadela para Kat Kat Kat (Megan Suri) e encantador par-ilai e Patrick (Harvey Guilien e Lucas Gage).

A noite ocorre sem um incidente, embora com abundantes lebações. Iris não tem dificuldade, mas encontra uma linguagem comum com a empresa. E na manhã seguinte acontece horrível: o idílio de uma ressaca viola o crime, sangue. A comédia sobre relacionamentos imediatamente se transforma em um thriller de Hitchcokovsky. No entanto, esta não é a última transformação do filme.

“Companion” (de fato, é claro, “Companion”) combina gêneros, criando um coquetel da propriedade original. Desde os primeiros quadros, isso é algo como um romco que explora a dinâmica do poder no par – tais sindicatos, cada um dos quais revela sua fragilidade no momento da crise, vemos três na tela. Mas o componente de detetive não é de forma alguma decorativo. O assassinato é uma reação à tentativa de estuprar, e a questão da responsabilidade moral é imediatamente convertida para a estrutura suportável do filme. A heroína, para cuja fraqueza demonstrativa se mostra a camuflagem, transmite um “companheiro” ao registro cada vez mais filmes de moda sobre mudanças nos papéis de gênero.

Acontece que Iris não é uma pessoa, mas uma empresa “companheira”. Seus cabelos, olhos, voz túpicos – o resultado de ambientes artesanais, como inteligência, temperamento, níveis de agressão (embora em ambientes básicos – a incapacidade de uma mulher mecânica de mentir e infligir dor ou prejudicar as pessoas). Infelizmente, Iris não atingiu sua natureza. O componente de ficção científica é o mesmo tempero que torna o “companheiro” único. Sem remover certos problemas “muitos humanos”, os torna mais nítidos e insolúveis, e a visão zombeteira do autor dos habitantes do século XXI estragada pelos privilégios é mais impiedosa.

Por trás do “Companheiro” é atraído para a linha Fer de antecessores culturais, que determinou o cânone do filme sobre um homem artificial. De clássicos muito antigos – “Metropolis” Fritza Lang (no primeiro grande filme, em um robô que declarou o tópico, havia uma mulher!), De predecessores satíricos, você certamente deve se lembrar de “Stepford Wives” de Brian Forbes e depois Ridley Scott Ridley, “Running With A Bronde”, Paul Verkhoven Robot Police e, especialmente, o “Terminator” de James Cameron, citado diretamente em uma ótima cena final. Do “Alex Garland Car” de Alex Garland. Mas não impede que a íris mantenha sua individualidade, apesar do fato de que, no enredo, é um modelo típico em série.

Drew Hankok não tem nada a dizer sobre o tópico quente da inteligência artificial e seu papel no mundo em mudança. Mas ele sabe: cópias artificiais criadas por uma pessoa ou inventaram apenas um reflexo de nossas próprias propriedades, fobias, desejos e esperança. No “Companion”, a empatia do espectador é inevitavelmente movida de pessoas gananciosas, recentes e cruéis para o robô, mesmo quando um instinto extremamente construído leva adiante (as máquinas podem ter instintos? Eles podem) auto -preservação. Acontece que o carro que um homem aprendeu é mais do que seu mentor inconsistente de carne e sangue. E como o mecanismo é incorporado em um corpo feminino, o filme se torna algo como um manifesto feminista do irônico, mas não exatamente.

Na última temporada, eles marcaram duas imagens extraordinárias de emancipação de uma mulher que escolheu uma trajetória independente na Barbie Greta Greta Greta Greta Greta e os “pobres” Yorogos Lantimos. A empresa é mais modesta em todos os indicadores não vencerá o festival internacional e não se tornará o escritório mais popular do ano, mas pode ter uma trilogia com eles.

