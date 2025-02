Compensação de ordem do tribunal superior para proprietários de terras em 2009 Caso de aquisição de propriedades

O Tribunal Superior de Bombaim ordenou uma corporação municipal que compensa os proprietários de terras por uma propriedade adquirida em 2009 para fins de desenvolvimento, encerrando uma batalha legal de longa duração. O caso envolveu um terreno de 5 acres em Kupwad, Taluka Miraj, que estava pendente há mais de 15 anos sem nenhum acordo final.

A disputa começou quando os peticionários, liderados por Anna Tatoba Borgave, procuraram compensação por suas terras, destinadas ao desenvolvimento sob a lei regional e planejamento municipal de Maharashtra (MRTP).

Embora a corporação tivesse tomado posse da Terra em maio de 2009, ela não conseguiu concluir o processo de aquisição ou fornecer uma compensação justa. Após anos de representações e avisos legais sem resolução, os peticionários transferiram o Tribunal Superior em 2019.

Durante as audiências, a corporação reconheceu um pagamento temporário de Rs 1 lakh como compensação provisória, e o valor final será determinado com base na avaliação do governo.

Anteriormente, o Tribunal Superior havia ordenado a ambas as partes que tentassem um acordo, mas esse esforço falhou desde que os peticionários argumentaram que a oferta da corporação de Rs 62,17.280 era muito baixa. Os peticionários apontaram que a compensação oferecida estava bem abaixo das tarefas atuais, que eram quase quatro vezes maiores.

O banco observou que os peticionários não receberam uma compensação justa e que o processo de aquisição havia prolongado por mais de 15 anos.

O tribunal criticou o Estado e a corporação por não aderir aos princípios da aquisição obrigatória. À luz dos atrasos, o banco decidiu que a corporação deve pagar uma compensação adicional ad-hoc de Rs 62,17.280 aos peticionários dentro de duas semanas, até que o valor da compensação final e os direitos legais sejam determinados de acordo com a lei .

Além disso, o Tribunal instruiu a corporação a apresentar uma proposta formal ao coletor de Sangli para aquisição sob o direito à compensação justa e à transparência na aquisição de terras, reabilitação e lei de reassentamento, 2013, com todo o processo que será concluído dentro de uma ano.