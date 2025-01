Comprei o Revolve por 3 horas: estes são os 36 itens mais chiques que encontrei

As compras online fazem parte da descrição do meu trabalho como redator e é uma tarefa que recebo de braços abertos. Sempre adorei fazer compras (provavelmente por isso escolhi esta carreira) e agora posso dizer a mim mesmo que faço isso para fins de pesquisa. Navegar em meus varejistas favoritos não apenas me mantém atualizado com os melhores e mais recentes itens, mas também me deixa com novas ideias de roupas e dicas de estilo. Como passo regularmente horas navegando em novos lançamentos, tornei-me muito bom em identificar peças de destaque.

Decidi usar bem meus talentos esta semana e abordar a última oferta do Revolve. Com o início de um novo ano, achei que era o momento perfeito para ver o que havia no mercado pelas lentes de 2025. Depois de três horas de compras diligentes, tenho o prazer de informar que existem algumas peças totalmente chiques por aí agora que são lindos demais para não serem compartilhados. Abaixo, destaco os melhores itens da moda Revolve para 2025, desde casacos refinados a ternos casuais e bolsas chiques do Oriente e do Ocidente.

Um blazer perfeito se você me perguntar.

BAIRROS Suéter Maxine com gola alta A cor e o corte são um sonho.

BAIRROS Calça de terno clássico Phora A alfaiataria casual será enorme em 2025.

Tenho esta bolsa preta, mas Oat fica ótima para a primavera.

DE LONGE Bota Stevie Gatinho 42

Considere a roupa de noite que você encontrou.

Caos Celestial Brinco mini nó misto Metais mistos são tão altos.

DeMellier A bolsa de Nova York

A Academia por Marianna Jaqueta Nikki Isto dá o campo inglês.

Camila Coelho Vestido longo Estrella Esse vestido ainda está esgotado, corra.

Já os vi no Instagram antes e são tão bons.

A Academia por Marianna Suéter Sonora Esse tom de cinza é simplesmente divino.

João Hudson Corte bootcut Barbara de cintura alta

Camila Coelho Suéter Pauline com gola alta O rosa claro estará em toda parte na primavera.

Camila Coelho Mini-saia Solena O mini combinando compõe o look.

Jeffrey Campbell Fá posterior bemol Adicione polimento a qualquer roupa.

Quero viver com este casaco durante toda a temporada.

Caos Celestial Brincos de fita As pessoas vão confundi-los com vintage.

Norma Kamali Vestido sem costas com fenda lateral e tartaruga A versão mais sofisticada de um LBD.

Vicente Gola alta canelada sem mangas

A tira no tornozelo é um toque agradável.

Polo Ralph Lauren Boné Chino Aqui está a prova de que bonés de beisebol podem ser elegantes.

CHASHI Brinco Pérola Imperatriz Eu adoro essa atualização moderna dos brincos de pérola.

AEXAE Casaco de lã estruturado com cinto Isso acabou de chegar ao topo da minha lista de desejos.

Detalhes românticos estavam por toda parte nas passarelas de primavera, e esse vestido é perfeito.

Todo mundo precisa de um bom par de botas pretas, e estas têm salto na altura perfeita.

Eu usaria esse suéter exatamente assim.

Adriana Landau O casaco de pele sintética Pamela O leopardo está ressurgindo e acho que é a peça de vestuário mais chique.

Camila Coelho Jaqueta Enzie Eu amo o formato de ampulheta.

A Borgonha está sempre em forte rotação.

Bom dia O vestido da mocinha

A Academia por Marianna Top Matteah Esse decote é tão lindo.